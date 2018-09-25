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Хавьер Рибалта: академия "Зенита" на одном уровне с "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о своих впечатлениях от академии сине-бело-голубых. Сегодня исполняется 50 лет школе "Зенита".

"У "Зенита" действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие академии. Я очень горжусь, что у "Зенита" есть такая академия. Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у "Зенита" очень хорошая и современная академия. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед", конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия "Зенита" ничем не уступает академиям этих клубов", - цитирует Рибалту "Спорт-Экспресс".
Теги: Рибалта Зенит
Сегодня, 01:45
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№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 02:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Зенит-2" - рвущий и мечущий, яркое тому подтверждение
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 02:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Только вот выхлоп нулевой.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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