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Руслан Нигматуллин: "Локомотиву" сейчас не стоит отказываться от Кубка России

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Балтикой" в 1/16 финала Кубка России.

"Локомотиву" сейчас не стоит отказываться от Кубка, тем более Юрий Павлович отлично знает, как выигрывать такие трофеи.

"Локо" надо налаживать дела на всех фронтах. Известно, что и "Балтика" сейчас испытывает проблемы. Посмотрим, как на них повлияет смена тренера. На мой взгляд, класс "Локомотива" должен сказаться, но Кубок часто преподносит сюрпризы", – сказал Нигматуллин.

Матч пройдет 26 сентября в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени.
Теги: Нигматуллин Локомотив Семин Балтика
Сегодня, 09:08
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ясное дело, ведь "европу" сольют, в РФПЛ тоже ловить нечего. Остается кубок брать.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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