Руслан Нигматуллин: "Локомотиву" сейчас не стоит отказываться от Кубка России

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Балтикой" в 1/16 финала Кубка России."Локомотиву" сейчас не стоит отказываться от Кубка, тем более Юрий Павлович отлично знает, как выигрывать такие трофеи."Локо" надо налаживать дела на всех фронтах. Известно, что и "Балтика" сейчас испытывает проблемы. Посмотрим, как на них повлияет смена тренера. На мой взгляд, класс "Локомотива" должен сказаться, но Кубок часто преподносит сюрпризы", – сказал Нигматуллин.Матч пройдет 26 сентября в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени.