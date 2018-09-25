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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На матч Россия – Турция в Сочи продано более 5 тысяч билетов в первый день продаж
Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал как продаются билеты на матч Лиги наций УЕФА в Сочи между сборными России и Турции.
"Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано чуть более 5 тысяч билетов", – сказал Карпович.
Матч Россия – Турция пройдет на стадионе "Фишт" 14 октября, начало – в 19.00 по московскому времени.
ТАСС
"Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано чуть более 5 тысяч билетов", – сказал Карпович.
Матч Россия – Турция пройдет на стадионе "Фишт" 14 октября, начало – в 19.00 по московскому времени.
ТАСС
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