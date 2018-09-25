Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

На матч Россия – Турция в Сочи продано более 5 тысяч билетов в первый день продаж

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал как продаются билеты на матч Лиги наций УЕФА в Сочи между сборными России и Турции.

"Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано чуть более 5 тысяч билетов", – сказал Карпович.

Матч Россия – Турция пройдет на стадионе "Фишт" 14 октября, начало – в 19.00 по московскому времени.

ТАСС
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.