На матч Россия – Турция в Сочи продано более 5 тысяч билетов в первый день продаж

Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович рассказал как продаются билеты на матч Лиги наций УЕФА в Сочи между сборными России и Турции."Продажа билетов на матч Россия – Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано чуть более 5 тысяч билетов", – сказал Карпович.Матч Россия – Турция пройдет на стадионе "Фишт" 14 октября, начало – в 19.00 по московскому времени.