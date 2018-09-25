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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Селюк: возможная продажа "Челси"? Думаю, это очередная "утка"
Агент ФИФА Дмитрий Селюк прокомментировал информацию британских СМИ о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович готовится продать клуб.
"Думаю, это очередная "утка". Почему Абрамович должен расставаться с клубом, который искренне любит? "Челси", можно сказать, его детище. Все, что есть сегодня у клуба — заслуга Абрамовича. Понятно, что сейчас на английский рынок идут крупные бизнесмены со всего мира: из Азии, США, арабских стран. Но я не думаю, что "Челси" стоит 3 миллиарда. Допустим, "Манчестер Сити" купили примерно за 600-700 миллионов. Тратить 3 миллиарда вряд ли кто-то будет. Легче купить клуб средней руки и сделать из него то, что в свое время сделал Абрамович. Он в свое время купил "Челси" за 150-200 миллионов и сделал топ-клуб. Можно ведь вложится в более дешевые проект, купить игроков… Конечно, «Челси» сейчас бренд. "Челси" – это Лондон. И очень престижно. Но 3 миллиарда вряд ли кто-то даст. Такой человек как Абрамович в принципе не нуждается в деньгах. Будет у него их чуть больше или чуть меньше — сильно его жизнь не изменится. Но это его детище, часть его жизни, часть его сердца. Это очень сложный момент в жизни любого хозяина клуба, который вкладывает душу, деньги в проект. Это больше чем бизнес, это часть души. А часть души оценить очень сложно. Но всякое бывает. Есть определенные нюансы, которые могут вынудить его продать клуб. Если решит, значит так решит. Но я не верю в это. Абрамович любит футбол всем сердце", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
"Думаю, это очередная "утка". Почему Абрамович должен расставаться с клубом, который искренне любит? "Челси", можно сказать, его детище. Все, что есть сегодня у клуба — заслуга Абрамовича. Понятно, что сейчас на английский рынок идут крупные бизнесмены со всего мира: из Азии, США, арабских стран. Но я не думаю, что "Челси" стоит 3 миллиарда. Допустим, "Манчестер Сити" купили примерно за 600-700 миллионов. Тратить 3 миллиарда вряд ли кто-то будет. Легче купить клуб средней руки и сделать из него то, что в свое время сделал Абрамович. Он в свое время купил "Челси" за 150-200 миллионов и сделал топ-клуб. Можно ведь вложится в более дешевые проект, купить игроков… Конечно, «Челси» сейчас бренд. "Челси" – это Лондон. И очень престижно. Но 3 миллиарда вряд ли кто-то даст. Такой человек как Абрамович в принципе не нуждается в деньгах. Будет у него их чуть больше или чуть меньше — сильно его жизнь не изменится. Но это его детище, часть его жизни, часть его сердца. Это очень сложный момент в жизни любого хозяина клуба, который вкладывает душу, деньги в проект. Это больше чем бизнес, это часть души. А часть души оценить очень сложно. Но всякое бывает. Есть определенные нюансы, которые могут вынудить его продать клуб. Если решит, значит так решит. Но я не верю в это. Абрамович любит футбол всем сердце", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
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