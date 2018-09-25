На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов

Около 25 тысяч билетов продано на матч Лиги наций между Россией и Швецией.Игра состоится 7 октября в Калининграде. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей.На матч против Турции в Сочи, который состоится 10 октября, на данный момент реализовано 5 тысяч билетов.