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На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов

Около 25 тысяч билетов продано на матч Лиги наций между Россией и Швецией.

Игра состоится 7 октября в Калининграде. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей.

На матч против Турции в Сочи, который состоится 10 октября, на данный момент реализовано 5 тысяч билетов.

"РИА Новости"
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 18:29
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