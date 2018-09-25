Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани

Ещенко пошел в баню pic.twitter.com/cdEtBboI4H — Никита Камышев (@SkifFc) September 25, 2018

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем инстаграм-сторис опубликовал фотографию из бани.Игрок, отстраненный от основного состава "красно-белых", не полетел с командой в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с "Черноморцем".Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После этого оба игрока были отстранены от основного состава команды.