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Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в своем инстаграм-сторис опубликовал фотографию из бани.

Игрок, отстраненный от основного состава "красно-белых", не полетел с командой в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с "Черноморцем".

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После этого оба игрока были отстранены от основного состава команды.

Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 19:17
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№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Не понял... Тот был с бабой. А...

А этот оказался пид.. и вся команда сраптака.
И пох.. им на то, что они отстранены. Наоборот по кайфу! Бухвй, гуляй а денюшка один куй накарту упадет.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Где бабы Ещ?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не понял... Тот был с бабой. А...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
забанили?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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