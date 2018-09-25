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"Урал" в результативном матче обыграл "Нефтехимик" и вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Урал" в гостях одержал победу над "Нефтехимиком".

Кубок России

1/16 финала

"Нефтехимик" – "Урал" 2:3

Голы: Бабырь, 63, Морозов, 86 - Бавин, 42, Морозов, 52 (авто.), Жигулев, 60

"Нефтехимик": Трунин, Захаров, Киреев, Морозов, Ситдиков, Гриднев (Канаев, 24), Петролай, Макаров, Уридия (Каменщиков, 63), Фатихов (Бабырь, 55), Гилязетдинов

"Урал": Баклов, Брызгалов, Ароян, Бевеев, Ходжаниязов, Жигулёв (Емельянов, 80), Бавин, Араторе, Эль-Кабир (Егорычев, 26), Панюков, Ильин (Юсупов, 84)
Теги: Урал Нефтехимик
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