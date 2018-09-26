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Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"?

Член попечительского совета "Волгаря", депутат Госдумы и член фракции "Единая Россия" от Астраханской области Петр Гужвин перед матчем против "Зенита" в 1/16 финала Олимп Кубка России рассказал об отказе "Газпрома" спонсировать его клуб.

"Игра с командой, чьим спонсором является "Газпром". Тот самый "Газпром", который с начала этого года после 30 лет поддержки и спонсорства Астраханского Волгаря отказался от дальнейшей помощи клубу. Не думаю, что в истории "Газпрома" есть еще такие же примеры многолетнего сотрудничества в области футбола и спорта.

Несмотря на многократное в связи с этим сокращение с начала года бюджета команды и ослабление по этой же причине ее состава, "Волгарь" все же смог по итогам сезона 2017/18 сохранить прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.

Но из-за невозможности подтвердить необходимый минимальный уровень бюджета для клубов ФНЛ на следующий (текущий) сезон был вынужден добровольно отказаться от участия в турнире Руководство области и мы, астраханские любители футбола, не в силах обеспечить необходимый бюджет клуба для выступлений команды на прежнем уровне. Профессиональный футбол в России сегодня неоправданно дорогой, а малый бизнес Астраханской области не настолько богат и развит, чтобы содержать клуб.

Поэтому без поддержки крупнейшего предприятия региона успехов команды мы больше не увидим. В преддверии матча "Волгарь" – "Зенит" астраханцы все чаще задаются вопросом: почему, когда газоперерабатывающий завод "Газпрома" находится в Астрахани, а не в Санкт-Петербурге, финансовая помощь "Газпрома" идет в питерский "Зенит", а не в астраханский "Волгарь"? Для всех болельщиков, сотрудников и футболистов "Волгаря", прошлогодний отказ от дальнейшей поддержки был полной неожиданностью. Никто ни со стороны "Газпрома", ни со стороны астраханских чиновников не назвал четких и понятных причин, почему спустя 30 лет "Газпром" отказался именно от "Волгаря".

Единственное, что мы знаем точно – это не из-за спортивных показателей и не из-за успешных результатов команды. Исходя из неофициальной информации, причина – несоблюдение со стороны администрации области взятых на себя обязательств, в том числе в помощи "Межрегионгазу" по сбору платы с населения за газ.

Возможно, исполнительная власть региона действительно не выполнила по каким-то причинам свои обязательства, но почему за это должны отвечать астраханские спортивные болельщики и ФК "Волгарь"?

Мы не претендуем на те огромные (по нашим меркам) суммы, которые поступают в бюджет "Зенита", но мы очень надеемся, что "Газпром" вернется к сотрудничеству с футбольным клубом "Волгарь" на тех же условиях, что и в последние годы.

Мы также уверены, что в этой просьбе нас поддержат и футболисты, и сотрудники "Зенита". И мы очень хотим, чтобы 30 лет помощи "Газпрома" астраханскому футболу не остались в прошлом, а были настоящим и будущим всего футбола в Астрахани. Надеюсь, предстоящая игра с "Зенитом" привлечет внимание руководителей "Газпрома" к этому вопросу и повлечет за собой продолжение сотрудничества с ФК "Волгарь", - цитирует Гужвина "Пункт А".
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 03:05
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№2 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 04:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
У меня давно такой вопрос. Нефть , газ с тюменской( ХМАО, ЯНАО) области, а пользуются деньгами и создают команды москвичи да питерцы. У нас даже команду приличную создать не могут из за того что все деньги там. Живем как в колонии, у которой метрополия старается все крохи выжать.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 04:20) #
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Нда. Похоже, Газпром так перекачали чьими-то там женами, что его будут накрывать.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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