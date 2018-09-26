Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:05
Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"? (2)
Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"? (2)
00:04
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ (2)
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ (2)
Вчера, 23:28
"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"
"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"
Вчера, 23:26
"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"
"Эспаньол" одержал победу над "Эйбаром"
Вчера, 22:43
"Ницца" одержала победу над "Нантом"
"Ницца" одержала победу над "Нантом"
Вчера, 22:14
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (2)
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (2)
Вчера, 22:13
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Вчера, 21:53
"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч (21)
"Монако" дома проиграл "Анже", Головин отыграл весь матч (21)
Вчера, 21:37
"Вердер" вышел на второе место в бундеслиге
"Вердер" вышел на второе место в бундеслиге
Вчера, 21:05
Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность (12)
Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность (12)
Вчера, 20:28
Иско пропустит месяц из-за аппендицита
Иско пропустит месяц из-за аппендицита
Вчера, 20:24
Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных (10)
Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных (10)
Вчера, 20:14
Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото) (13)
Французские телевизионщики эпично представили Головина (фото) (13)
Вчера, 20:09
Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии (5)
Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии (5)
Вчера, 19:17
Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани (9)
Андрей Ещенко опубликовал фотографию из бани (9)
Вчера, 19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
Вчера, 18:29
На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов
На матч Россия - Швеция продано 25 тысяч билетов
Вчера, 18:27
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (17)
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (17)
Вчера, 17:45
Владимир Федотов: настоящая кубковая игра, боевая
Владимир Федотов: настоящая кубковая игра, боевая
Депутат Госдумы: почему завод "Газпрома" находится в Астрахани, а деньги идут "Зениту", а не "Волгарю"?
Член попечительского совета "Волгаря", депутат Госдумы и член фракции "Единая Россия" от Астраханской области Петр Гужвин перед матчем против "Зенита" в 1/16 финала Олимп Кубка России рассказал об отказе "Газпрома" спонсировать его клуб.
"Игра с командой, чьим спонсором является "Газпром". Тот самый "Газпром", который с начала этого года после 30 лет поддержки и спонсорства Астраханского Волгаря отказался от дальнейшей помощи клубу. Не думаю, что в истории "Газпрома" есть еще такие же примеры многолетнего сотрудничества в области футбола и спорта.
Несмотря на многократное в связи с этим сокращение с начала года бюджета команды и ослабление по этой же причине ее состава, "Волгарь" все же смог по итогам сезона 2017/18 сохранить прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.
Но из-за невозможности подтвердить необходимый минимальный уровень бюджета для клубов ФНЛ на следующий (текущий) сезон был вынужден добровольно отказаться от участия в турнире Руководство области и мы, астраханские любители футбола, не в силах обеспечить необходимый бюджет клуба для выступлений команды на прежнем уровне. Профессиональный футбол в России сегодня неоправданно дорогой, а малый бизнес Астраханской области не настолько богат и развит, чтобы содержать клуб.
Поэтому без поддержки крупнейшего предприятия региона успехов команды мы больше не увидим. В преддверии матча "Волгарь" – "Зенит" астраханцы все чаще задаются вопросом: почему, когда газоперерабатывающий завод "Газпрома" находится в Астрахани, а не в Санкт-Петербурге, финансовая помощь "Газпрома" идет в питерский "Зенит", а не в астраханский "Волгарь"? Для всех болельщиков, сотрудников и футболистов "Волгаря", прошлогодний отказ от дальнейшей поддержки был полной неожиданностью. Никто ни со стороны "Газпрома", ни со стороны астраханских чиновников не назвал четких и понятных причин, почему спустя 30 лет "Газпром" отказался именно от "Волгаря".
Единственное, что мы знаем точно – это не из-за спортивных показателей и не из-за успешных результатов команды. Исходя из неофициальной информации, причина – несоблюдение со стороны администрации области взятых на себя обязательств, в том числе в помощи "Межрегионгазу" по сбору платы с населения за газ.
Возможно, исполнительная власть региона действительно не выполнила по каким-то причинам свои обязательства, но почему за это должны отвечать астраханские спортивные болельщики и ФК "Волгарь"?
Мы не претендуем на те огромные (по нашим меркам) суммы, которые поступают в бюджет "Зенита", но мы очень надеемся, что "Газпром" вернется к сотрудничеству с футбольным клубом "Волгарь" на тех же условиях, что и в последние годы.
Мы также уверены, что в этой просьбе нас поддержат и футболисты, и сотрудники "Зенита". И мы очень хотим, чтобы 30 лет помощи "Газпрома" астраханскому футболу не остались в прошлом, а были настоящим и будущим всего футбола в Астрахани. Надеюсь, предстоящая игра с "Зенитом" привлечет внимание руководителей "Газпрома" к этому вопросу и повлечет за собой продолжение сотрудничества с ФК "Волгарь", - цитирует Гужвина "Пункт А".
"Игра с командой, чьим спонсором является "Газпром". Тот самый "Газпром", который с начала этого года после 30 лет поддержки и спонсорства Астраханского Волгаря отказался от дальнейшей помощи клубу. Не думаю, что в истории "Газпрома" есть еще такие же примеры многолетнего сотрудничества в области футбола и спорта.
Несмотря на многократное в связи с этим сокращение с начала года бюджета команды и ослабление по этой же причине ее состава, "Волгарь" все же смог по итогам сезона 2017/18 сохранить прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.
Но из-за невозможности подтвердить необходимый минимальный уровень бюджета для клубов ФНЛ на следующий (текущий) сезон был вынужден добровольно отказаться от участия в турнире Руководство области и мы, астраханские любители футбола, не в силах обеспечить необходимый бюджет клуба для выступлений команды на прежнем уровне. Профессиональный футбол в России сегодня неоправданно дорогой, а малый бизнес Астраханской области не настолько богат и развит, чтобы содержать клуб.
Поэтому без поддержки крупнейшего предприятия региона успехов команды мы больше не увидим. В преддверии матча "Волгарь" – "Зенит" астраханцы все чаще задаются вопросом: почему, когда газоперерабатывающий завод "Газпрома" находится в Астрахани, а не в Санкт-Петербурге, финансовая помощь "Газпрома" идет в питерский "Зенит", а не в астраханский "Волгарь"? Для всех болельщиков, сотрудников и футболистов "Волгаря", прошлогодний отказ от дальнейшей поддержки был полной неожиданностью. Никто ни со стороны "Газпрома", ни со стороны астраханских чиновников не назвал четких и понятных причин, почему спустя 30 лет "Газпром" отказался именно от "Волгаря".
Единственное, что мы знаем точно – это не из-за спортивных показателей и не из-за успешных результатов команды. Исходя из неофициальной информации, причина – несоблюдение со стороны администрации области взятых на себя обязательств, в том числе в помощи "Межрегионгазу" по сбору платы с населения за газ.
Возможно, исполнительная власть региона действительно не выполнила по каким-то причинам свои обязательства, но почему за это должны отвечать астраханские спортивные болельщики и ФК "Волгарь"?
Мы не претендуем на те огромные (по нашим меркам) суммы, которые поступают в бюджет "Зенита", но мы очень надеемся, что "Газпром" вернется к сотрудничеству с футбольным клубом "Волгарь" на тех же условиях, что и в последние годы.
Мы также уверены, что в этой просьбе нас поддержат и футболисты, и сотрудники "Зенита". И мы очень хотим, чтобы 30 лет помощи "Газпрома" астраханскому футболу не остались в прошлом, а были настоящим и будущим всего футбола в Астрахани. Надеюсь, предстоящая игра с "Зенитом" привлечет внимание руководителей "Газпрома" к этому вопросу и повлечет за собой продолжение сотрудничества с ФК "Волгарь", - цитирует Гужвина "Пункт А".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.