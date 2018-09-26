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Перед входом на стадион имени Стрельцова подрались фанаты "Торпедо" и "Динамо"

Драка фанатов произошла в Москве перед входом на территорию стадиона имени Эдуарда Стрельцова за несколько минут до начала матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Торпедо" и "Динамо".

Болельщиков разогнала конная полиция. Также в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, пустившие в ход дубинки. Среди болельщиков есть задержанные.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Торпедо Динамо
Сегодня, 20:23
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№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
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online

Если бы не конские мусора... Болельщики Торпедо явно соскучились по большому футболу.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
епашь мусоров


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raiskayumov
Молодцы торпедные, бей мусарню!

гы
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 20:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы торпедные, бей мусарню!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Дрались торпеды, мусарню били yum
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это 2 разных человека?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:29) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Масква же... Дикари-с. Азияты.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Новость словно из 90-ых smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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