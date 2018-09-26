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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Перед входом на стадион имени Стрельцова подрались фанаты "Торпедо" и "Динамо"
Драка фанатов произошла в Москве перед входом на территорию стадиона имени Эдуарда Стрельцова за несколько минут до начала матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Торпедо" и "Динамо".
Болельщиков разогнала конная полиция. Также в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, пустившие в ход дубинки. Среди болельщиков есть задержанные.
"Спорт-Экспресс"
Болельщиков разогнала конная полиция. Также в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, пустившие в ход дубинки. Среди болельщиков есть задержанные.
"Спорт-Экспресс"
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