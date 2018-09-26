Перед входом на стадион имени Стрельцова подрались фанаты "Торпедо" и "Динамо"

Драка фанатов произошла в Москве перед входом на территорию стадиона имени Эдуарда Стрельцова за несколько минут до начала матча 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Торпедо" и "Динамо".Болельщиков разогнала конная полиция. Также в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, пустившие в ход дубинки. Среди болельщиков есть задержанные.