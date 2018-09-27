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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Хрипков об игре "Нижний Новгород" - "Уфа": в этом матче мы просто не могли проиграть
После матча 1/16 кубка России между "Нижним Новгородом" и "Уфой" закончившимся нулевой ничьей в основное и дополнительное время, а по пенальти выигранным хозяевами (5:3) свой комментарий дал игрок "Нижнего Новгорода" Андрей Хрипков.
- Андрей поздравляем с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Пришло очень много болельщиков на этот матч, нижегородцев, гостей города. Нас неистово гнали вперед, мы чувствовали их поддержку. Особенно в серии пенальти. Потому, что пенальти бились за воротами, где были именно наши фанаты. Поэтому в этом матче мы просто не могли проиграть. Потому, что мы играем для своих болельщиков.
- Какая тренерская установка была на этот матч?
- Установка была играть на равных с "Уфой". Они такие же люди-две руки, две ноги.
- За счет чего удалось переиграть команду ПЛ?
- За счет настроя. Это кубковая игра, и настрой у нас был запредельный.
С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.
- Андрей поздравляем с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Пришло очень много болельщиков на этот матч, нижегородцев, гостей города. Нас неистово гнали вперед, мы чувствовали их поддержку. Особенно в серии пенальти. Потому, что пенальти бились за воротами, где были именно наши фанаты. Поэтому в этом матче мы просто не могли проиграть. Потому, что мы играем для своих болельщиков.
- Какая тренерская установка была на этот матч?
- Установка была играть на равных с "Уфой". Они такие же люди-две руки, две ноги.
- За счет чего удалось переиграть команду ПЛ?
- За счет настроя. Это кубковая игра, и настрой у нас был запредельный.
С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.
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