Андрей Хрипков об игре "Нижний Новгород" - "Уфа": в этом матче мы просто не могли проиграть

После матча 1/16 кубка России между "Нижним Новгородом" и "Уфой" закончившимся нулевой ничьей в основное и дополнительное время, а по пенальти выигранным хозяевами (5:3) свой комментарий дал игрок "Нижнего Новгорода" Андрей Хрипков.- Пришло очень много болельщиков на этот матч, нижегородцев, гостей города. Нас неистово гнали вперед, мы чувствовали их поддержку. Особенно в серии пенальти. Потому, что пенальти бились за воротами, где были именно наши фанаты. Поэтому в этом матче мы просто не могли проиграть. Потому, что мы играем для своих болельщиков.- Установка была играть на равных с "Уфой". Они такие же люди-две руки, две ноги.- За счет настроя. Это кубковая игра, и настрой у нас был запредельный.С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.