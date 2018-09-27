"Черноморец" – "Спартак": фотоотчет встречи

Вчера в Новороссийске прошел матч 1/16 Кубка России, в котором местный клуб "Черноморец" принимал московский "Спартак". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых благодаря удару Зе Луиша на 28 минуте. Предлагаем Вашему вниманию интересные моменты с места событий: