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"Черноморец" – "Спартак": фотоотчет встречи

Вчера в Новороссийске прошел матч 1/16 Кубка России, в котором местный клуб "Черноморец" принимал московский "Спартак". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых благодаря удару Зе Луиша на 28 минуте. Предлагаем Вашему вниманию интересные моменты с места событий:























Rusfootball.info
Теги: Черноморец Спартак Фото
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