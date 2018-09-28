Женская сборная России поднялась на одну строчку вверх в рейтинге ФИФА

Женская сборная России теперь занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован сегодня, 28 сентября, на официальном сайте организации.Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная США. Сборная Германии расположилась на второй строчке, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.