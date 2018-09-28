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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Женская сборная России поднялась на одну строчку вверх в рейтинге ФИФА
Женская сборная России теперь занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован сегодня, 28 сентября, на официальном сайте организации.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная США. Сборная Германии расположилась на второй строчке, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.
FIFA
Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная США. Сборная Германии расположилась на второй строчке, английская команда поднялась на третье место, а сборная Франции опустилась на четвёртую позицию.
FIFA
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