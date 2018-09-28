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Лодыгин и Мак встретились с победителями конкурса от "Зенита"

28 сентября наиболее точные прогнозисты результатов матчей с участием сине-бело-голубых побывали в тренировочном центре.

Болельщики увидели, как команда готовится к игре против "Анжи", и получили возможность пообщаться с игроками. с победителями конкурса "Зенит-Спортпрогноз" встретились и сфотографировались Лодыгин и Мак.

ФК "Зенит"
Теги: Лодыгин Мак Зенит
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Юра и Роби, респект!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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