Лодыгин и Мак встретились с победителями конкурса от "Зенита"

28 сентября наиболее точные прогнозисты результатов матчей с участием сине-бело-голубых побывали в тренировочном центре.Болельщики увидели, как команда готовится к игре против "Анжи", и получили возможность пообщаться с игроками. с победителями конкурса "Зенит-Спортпрогноз" встретились и сфотографировались Лодыгин и Мак.