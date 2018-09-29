Андрей Панюков забил в премьер-лиге впервые за пять лет

Нападающий "Урала" Андрей Панюков оформил дубль в ворота "Арсенала" в матче девятого тура. 24-летний форвард забил второй и третий голы в премьер-лиге, отличившись впервые за пять лет.Первый мяч Панюков записал на свой счет в августе 2013 года, когда выступая за "Динамо" поразил ворота "Краснодара". Всего на счету нападающего, выступавшего в Литве, Франции и Португалии, 11 матчей в высшем дивизионе за "Динамо", "Зенит" и "Урал".