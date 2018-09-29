Эдер: к матчу с "Шальке" подойдем в полной боеготовности (видео)

Нападающий "Локомотива" Эдер ответил на вопросы журналистов после успешного матча с "Ахматом" (2:0), передаёт корреспондентМихаил Гончаров.- Против нас действовала хорошая команда. Лишь во втором тайме нам удалось взять мяч под свой контроль. Мы хорошо комбинировали впереди и играли агрессивно. Поэтому нам и удалось победить.- Я очень серьезно отношусь к тренировкам, чтобы чаще выходить на поле и приносить пользу своей команде. В этой игре мне не удалось забить, но я доволен своим выступлением и итоговым результатом.- Да, они играли в очень качественный футбол. Но мы сыграли лучше.- Ну конечно, я полностью готов. Постараюсь принести максимальную пользу команде.- Как раз в эпизоде, когда я раскидал защитников я хотел забить красивый мяч - не вышло. Но главное, что Ману добил его в ворота.- Завтра, послезавтра начинаем подготовку. Подойдем к этому матчу в полной боеготовности.