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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдер: к матчу с "Шальке" подойдем в полной боеготовности (видео)
Нападающий "Локомотива" Эдер ответил на вопросы журналистов после успешного матча с "Ахматом" (2:0), передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Во втором тайме "Локомотив" сильно прибавил. За счет чего это удалось сделать?
- Против нас действовала хорошая команда. Лишь во втором тайме нам удалось взять мяч под свой контроль. Мы хорошо комбинировали впереди и играли агрессивно. Поэтому нам и удалось победить.
- Первый гол во многом ваша заслуга. Как вам удалось так раскидать защитников?
- Я очень серьезно отношусь к тренировкам, чтобы чаще выходить на поле и приносить пользу своей команде. В этой игре мне не удалось забить, но я доволен своим выступлением и итоговым результатом.
- Удивил ли вас "Ахмат"?
- Да, они играли в очень качественный футбол. Но мы сыграли лучше.
- Сейчас травмированы Смолов и Фарфан. Вы готовы стать основной ударной силой "Локо" в ближайших матчах?
- Ну конечно, я полностью готов. Постараюсь принести максимальную пользу команде.
- После гола "Балтике" от вас чаще ждут таких шедевров.
- Как раз в эпизоде, когда я раскидал защитников я хотел забить красивый мяч - не вышло. Но главное, что Ману добил его в ворота.
- Готов ли "Локомотив" к матчу с "Шальке"?
- Завтра, послезавтра начинаем подготовку. Подойдем к этому матчу в полной боеготовности.
- Во втором тайме "Локомотив" сильно прибавил. За счет чего это удалось сделать?
- Против нас действовала хорошая команда. Лишь во втором тайме нам удалось взять мяч под свой контроль. Мы хорошо комбинировали впереди и играли агрессивно. Поэтому нам и удалось победить.
- Первый гол во многом ваша заслуга. Как вам удалось так раскидать защитников?
- Я очень серьезно отношусь к тренировкам, чтобы чаще выходить на поле и приносить пользу своей команде. В этой игре мне не удалось забить, но я доволен своим выступлением и итоговым результатом.
- Удивил ли вас "Ахмат"?
- Да, они играли в очень качественный футбол. Но мы сыграли лучше.
- Сейчас травмированы Смолов и Фарфан. Вы готовы стать основной ударной силой "Локо" в ближайших матчах?
- Ну конечно, я полностью готов. Постараюсь принести максимальную пользу команде.
- После гола "Балтике" от вас чаще ждут таких шедевров.
- Как раз в эпизоде, когда я раскидал защитников я хотел забить красивый мяч - не вышло. Но главное, что Ману добил его в ворота.
- Готов ли "Локомотив" к матчу с "Шальке"?
- Завтра, послезавтра начинаем подготовку. Подойдем к этому матчу в полной боеготовности.
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