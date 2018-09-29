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Эдер: к матчу с "Шальке" подойдем в полной боеготовности (видео)

Нападающий "Локомотива" Эдер ответил на вопросы журналистов после успешного матча с "Ахматом" (2:0), передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Во втором тайме "Локомотив" сильно прибавил. За счет чего это удалось сделать?

- Против нас действовала хорошая команда. Лишь во втором тайме нам удалось взять мяч под свой контроль. Мы хорошо комбинировали впереди и играли агрессивно. Поэтому нам и удалось победить.

- Первый гол во многом ваша заслуга. Как вам удалось так раскидать защитников?

- Я очень серьезно отношусь к тренировкам, чтобы чаще выходить на поле и приносить пользу своей команде. В этой игре мне не удалось забить, но я доволен своим выступлением и итоговым результатом.

- Удивил ли вас "Ахмат"?

- Да, они играли в очень качественный футбол. Но мы сыграли лучше.

- Сейчас травмированы Смолов и Фарфан. Вы готовы стать основной ударной силой "Локо" в ближайших матчах?

- Ну конечно, я полностью готов. Постараюсь принести максимальную пользу команде.

- После гола "Балтике" от вас чаще ждут таких шедевров.

- Как раз в эпизоде, когда я раскидал защитников я хотел забить красивый мяч - не вышло. Но главное, что Ману добил его в ворота.

- Готов ли "Локомотив" к матчу с "Шальке"?

- Завтра, послезавтра начинаем подготовку. Подойдем к этому матчу в полной боеготовности.
Теги: Локомотив Ахмат Эдер Rвидео
Сегодня, 22:07
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