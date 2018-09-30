Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:24
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (6)
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (6)
16:02
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
13:56
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов" (видео)
Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.
В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась.
В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась.
#СпартакРостов Джон Терри на матче! pic.twitter.com/MwSiFywxl4— СЭ Спартак (@spartak_se) September 30, 2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.