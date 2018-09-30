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Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов" (видео)

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.

В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась.

Теги: Терри Спартак Ростов Видео
Сегодня, 18:37
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№13 Написал: KARASS (Сегодня, 19:01) #
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Цитата: Александр Иванов
А прибыл зачем?

посмотреть куда он чуть не вляполся на старости лет laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Александр Иванов
А прибыл зачем?

Как же..Живьем, матч Спартак-Ростов посмотреть, потом хвастать будет в Англии, такой матч видел...Ну, не контракт же со Спартаком подписывать... smirk
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это что за выпендёж?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: makcnmka (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он вроде молодежку Челси возглавил. В помощники к Каррере зовут? Потом рокировку как ранее с Аленичевым сделают? Хочется ошибаться
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№9 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:44) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
пусть обратно едет...все равно уже не заявить...а после зимы жиго вернется
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№8 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Терри вряд ли просто так прибыл в Москву. Вполне возможно мы его вскоре увидим в чемпионате России.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:41) #
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  •  (3)
online

визу ему тогда сделали в нахаляву. чего бы теперь не попутешествовать то :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: ale Вятка (Сегодня, 18:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
одумался))), к Федуну на поклон с контрактом придет, скажет бес попутал.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неустойку привёз в чемодане.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:40) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шо, опять??? laughing


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:39) #
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  •  (5)
online

Это спасение, друзья!


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:39) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов
Хер те Джонни - в великий Спартак ,дважды ,не зовут!


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А прибыл зачем?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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