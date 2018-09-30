Джон Терри прибыл на "Открытие Арену" и посетит матч "Спартак" – "Ростов" (видео)

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри прибыл на стадион "Открытие Арена", он будет присутствовать на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча начнется в 19.00.В сентябре 37-летний Терри, являющийся свободным агентом, мог перейти в "Спартак", однако сделка не состоялась.