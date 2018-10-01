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Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев больше не будет выступать за сборную России.

32-летний футболист объявил о прекращении карьеры в национальной команде.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев Сборная России
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№33 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Рубин»
Да уж...время летит, конечно. Помню когда вместо Овичиникова появился. Кто знает, если бы Смолов не бил тот пенальти...может была бы и более весомая награда на домашнем ЧМ. В памяти еще 25-26 лет Игорю...
Карьера с борной была не сказать, что безупречная, но вратарская линия теперь еще более скудная становится. Теперь уже 2-ой и 3-ий вратарь действительно будут уступать по уровню первому. На 1-3 года есть вратари, которые соответствовали или были чуть лучше Игоря. Но на протяжении 15 лет, чтобы держали свой уровень.... Спасибо за все, может еще и залатает вратарьскую дыру, если будет форс-мажер. А пока отборочные действительно лучше отдохнуть.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№32 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:25) #
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Marlboro131994,
С ЦСКА у него свежий контракт до 2022 года.
Время быстро летит. Кто говорит рано - так он, если не ошибаюсь, 16 профессиональный сезон сейчас играет. Немного таких продолжительных Карьер на высшем уровне можно вспомнить.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№31 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:24) #
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Цитата: stepanmlc
32 года для кипера, вообще не возраст, похоже травмы дают о себе знать


Видимо так(( Об этом не говорят, но тем не менее этим летом Игорь опять летал в Германию на обследование- процедуры.Скорее всего старый рецидив крестов.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№30 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
32 года для кипера, вообще не возраст, похоже травмы дают о себе знать. Удачи!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№29 Написал: pisto (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
В 32 для гк очень рано, значит, наелся
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№28 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Прямо ножом по сердцу. Но это выбор игрока. Легендарный вратарь. Видимо устал от футбола. Либо пару годков в ЦСКА и тоже закончит. Либо действительно хочет дать дорого молодым, а в ЦСКА еще задержится)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№27 Написал: KARASS (Сегодня, 13:06) #
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online

это правильно сей час надо играть только за цска так что если недай бог травма то стоять не кому а команда еще сыровата шутка ли ушло7 человек основы wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: Oris (Сегодня, 13:05) #
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online

Спасибо всем болельщикам. Игорь заслужил положительные комментарии ( не смотря на разные привязоности к клубам ).
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№25 Написал: Parshin (Сегодня, 13:04) #
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online

Игорь Акинфеев - по статистическим показателям ( де-юре) самый Лучший вратарь страны всех времен (России и СССР), он де-факто Первый среди наших Великих вратарей! Лев Яшин ХХI века !!!
Он сделал правильный Выбор, потому -что к Чемпионату Европы -2020 года в Сборной России должны успеть появиться два НОВЫХ основных Вратаря Сборной, которым играть затем и на следующем Чемпионате Мира -2022!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№24 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Инфоповод на неделю теперь, в принципе неожиданно, видимо решил уйти на мажорной ноте, ну и правильно.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№23 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Рановато,может еще передумает.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№22 Написал: Scoter дом (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Большая потеря для сборной ,самый сильный и самый достойный вратарь нашего поколения ,спасибо тебе за все ,твою чудо-ногу в матче с Испанией мы будем помнить всегда ,будем рассказывать своим детям и внукам, достоин уважения ,как быстро летит время ,спасибо Игорь !!!!
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:51) #
  • -6
  •  (6)

Лысый баран , опять не терпит личностей в сборной, кроме своего напыщенного индюшачьего нутра, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Alexandr1977 Москва (Сегодня, 12:51) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Игорю за игру в сборной! Отличный вратарь.
Регистрация: 1.03.2009 [жалоба]
№19 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:51) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
.Целая ЭПОХА..........Уважаю....
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Игорь,спасибо,за игру в сборной!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ШОК! Но с другой стороны травмы... Видимо не проходят бесследно.
Игорь завершил свою карьеру в сборной на мажорной ноте)

Спасибо Игорь!

Лунев Андрей - теперь ты наша вратарская надежда!)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:47) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Неожиданно. Даже не верится. Мне кажется ему не дадут (еще пару, тройку лет) уйти из сборной.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№15 Написал: Bali4 (Сегодня, 12:45) #
  • +5
  •  (7)

Дал дорогу молодым. Вообще уважаю спортсменов уходящий вовремя. До того как разочаруют и оставят о себе осадок. А у Игоря были и провалы были подъёмы. И все же он один из самых качественных вратарей России в истории. Спасибо за игру Игорю!
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: Лимончег (Сегодня, 12:44) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Странно конечно, 32 года для вратаря не так много
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 12:41) #
  • +2
  •  (6)
online

Нога Бога)))) Спасибо,Игорь...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№12 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 12:37) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На хорошей ноте уходит, правильно. А провалы и у Яшина были. Спасибо Игорь!!!
Регистрация: 30.08.2012 [жалоба]
№11 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 12:36) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
В каждом матче пропускал В среднем по голу?Это не есть хорошо!Пора,пора в отставку.Да и ляпов в сборной было достаточно.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:32) #
  • -15
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не забудем ЧМ 2014 года в Бразилии. " Благодаря" Игорю закончила сборная России своё выступление на групповом этапе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:30) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Только уважение! Без преувеличения - легенда!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:30) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Очень рад этой новости. Спасибо за все и удачи за ЦСКА.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: vladfil1977 Карелия (Сегодня, 12:29) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Уважение Игорю.
Регистрация: 12.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 12:27) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
рановато ...хотя в голкиперах вроде у нас не плохо ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:26) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как так,хмм,нежданчик.Его право,раз так решил,великий вратарь,надо это признать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (6)

спасибо за все, Игорек! но позиция не проблемная, есть кем достойно заменить можно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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