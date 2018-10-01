Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
12:44
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (28)
Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (28)
11:49
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (44)
"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (44)
11:32
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (5)
Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом" (5)
Дик Адвокат: Акинфеев мог играть в любом клубе Европы
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, который недавно возглавил голландский "Утрехт", прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
- Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы, – сказал Адвокат. – На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.
– Почему же не уехал?
– Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень – это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю. Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе – лидер.
– Вы единственный за очень долгое время тренер сборной, у которого Акинфеев был запасным вратарем на крупном турнире. Как он на это отреагировал?
-Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях. Слава Малафеев – тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было.
– Как ваши дела, Дик?
– Будем бороться с "Утрехтом" за выход в еврокубки. Команда мне не чужая, я там заканчивал игровую карьеру, и хорошие люди попросили помочь после неудачного старта.
"Спорт-Экспресс"
- Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы, – сказал Адвокат. – На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.
– Почему же не уехал?
– Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень – это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю. Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе – лидер.
– Вы единственный за очень долгое время тренер сборной, у которого Акинфеев был запасным вратарем на крупном турнире. Как он на это отреагировал?
-Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях. Слава Малафеев – тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было.
– Как ваши дела, Дик?
– Будем бороться с "Утрехтом" за выход в еврокубки. Команда мне не чужая, я там заканчивал игровую карьеру, и хорошие люди попросили помочь после неудачного старта.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.