Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал новость о том, что вратаря ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.
"Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на ЧМ-2018. Желаю удачи", - написал Собянин в твиттере.
"Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на ЧМ-2018. Желаю удачи", - написал Собянин в твиттере.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.