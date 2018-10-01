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Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал новость о том, что вратаря ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

"Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на ЧМ-2018. Желаю удачи", - написал Собянин в твиттере.
Теги: Собянин Акинфеев
Сегодня, 21:36
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