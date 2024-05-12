"Ничего сейчас не могу сказать по поводу положения "Урала" в таблице. Нам ещё играть два тура. Положение и положение — сами себя загнали, будем выправлять ситуацию. Ещё две игры, пока ничего больше не могу сказать", - сказал Иванов.
В 28-м туре "Урал" на выезде сыграл вничью с "Факелом", эта игра была важна с точки зрения сохранения прописки в турнирной таблице. После 28 сыгранных сразу три команды набрали по 29 очков – "Урал", "Факел" и "Оренбург". "Пари НН" также имеет в своем активе 29 баллов, но еще не доиграл матч с аутсайдером "Сочи". После первого тайма нижегородцы проигрывают со счетом 2:0.
В заключительных двух турах Российской Премьер-Лиги "Урал" на своем поле сыграет с одним из конкурентов за выживание "Оренбургом", а потом отправится в гости к ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"
Президент "Урала" Иванов – о положении клуба в таблице: сами себя загнали, будем выправлять ситуацию
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал положение клуба в турнирной таблице после ничьи с "Факелом" (0:0).
Фото: "Чемпионат"