"Енисей" реализовал все билеты на матч десятого тура чемпионата России против "Спартака"

Уважаемые болельщики, завершен первый этап продажи билетов на матч #ЕнисейСпартак.



Второй откроется в день матча 7 октября в случае отказа социальных учреждений (общеобразовательные и спортивные школы, детские дома и т.д.) от своих квот.



Спасибо за понимание! pic.twitter.com/4kmONYN3l7 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 3, 2018

Пресс-служба красноярского "Енисей" объявила, что все билеты на матч десятого тура чемпионата России против "Спартака" проданы.Напомним, что игра пройдет в Красноярске, на стадионе "Центральный" 7 октября.