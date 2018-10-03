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"Енисей" реализовал все билеты на матч десятого тура чемпионата России против "Спартака"

Пресс-служба красноярского "Енисей" объявила, что все билеты на матч десятого тура чемпионата России против "Спартака" проданы.



Напомним, что игра пройдет в Красноярске, на стадионе "Центральный" 7 октября.
Теги: Енисей Спартак
Сегодня, 10:45
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