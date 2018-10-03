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"Енисей" готов оказать "Спартаку" радужный прием и насыщенную культурную программу (фото)

"Енисей" в преддверии матча десятого тура РПЛ против московского "Спартака" готовит для болельщиков красно-белых насыщенную культурную программу, скидки и бонусы.



Встреча "Енисея" и "Спартак" состоится в воскресенье седьмого октября и начнется в 11:30 по московскому времени.
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 15:47
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(3)
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (3)
online

все любят шашлычок из свинины
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: irv Курск (Сегодня, 16:10) #
  • -2
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Цитата: Blessing
Только великая команда достойна такого приёма, почёт и уважение, признательность и обажание, такое заслужить надо, всей своей историей, а история, это вам не фунт изюма. confused


Приятно слышать слова похвалы от соперника.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Только великая команда достойна такого приёма, почёт и уважение, признательность и обажание, такое заслужить надо, всей своей историей, а история, это вам не фунт изюма. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: teacher (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Радужный в смысле...
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 15:56) #
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Только без сауны, а то опять "скандалы-интриги-расследования" и ссылка в молодежку из-за срывов на нервной почве.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:52) #
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  •  (4)

глушаку баня в качестве бонуса satisfied
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 15:48) #
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  •  (3)

laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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