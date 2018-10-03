"Енисей" готов оказать "Спартаку" радужный прием и насыщенную культурную программу (фото)

Скидка на блюда из свинины, культурная программа и красивая осень: как Красноярск собирается встречать фанатов «Спартака»: https://t.co/Q5a4HlHx7h — ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 3, 2018

"Енисей" в преддверии матча десятого тура РПЛ против московского "Спартака" готовит для болельщиков красно-белых насыщенную культурную программу, скидки и бонусы.Встреча "Енисея" и "Спартак" состоится в воскресенье седьмого октября и начнется в 11:30 по московскому времени.