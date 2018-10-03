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Александр Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5 тысяч евро

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев обратился в РФС с просьбой взыскать со своего бывшего клуба "Динамо" 5 тысяч евро.

Как сообщает "Мутко против", по условиям контракта с "Динамо", Ташаев должен был получать в виде бонусов 5 тысяч евро за каждое очко по системе "гол+пас". В одном из матчей с "Анжи" Александр заработал пенальти, который реализовал Кирилл Панченко. Ташаев считает, что за тот заработанный 11-метровый ему полагался бонус в виде 5 тысяч, тогда как в "Динамо" придерживаются обратной позиции. Футболист ответил на предпринятую ранее попытку "Динамо" взыскать с него 400 тысяч за разрыв контракта перед переходом в "Спартак".

Ранее "Динамо" пыталось взыскать с Ташаева 400 тысяч евро.
Теги: Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 18:03
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(4)
№5 Написал: Phil Москва (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Что-то он прямо, совсем нехороший человек, оказывается . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Кто-то на лавке Спартака над дурачком прикололся, а он и повелся.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
если у футболеров такая премиальная система, особенно за каждый выигрыш, логично
было бы вычитать за каждый проигрыш эквивалентную сумму (и с тренеров тоже).

сам то понял что написал? по-твоему игроки и тренеры команд аутсайдеров себе в минус играть будут?


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Динамо» М
если у футболеров такая премиальная система, особенно за каждый выигрыш, логично
было бы вычитать за каждый проигрыш эквивалентную сумму (и с тренеров тоже).
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Чувак играет ради денег. Ему пох..., что ромбик, что буква Д. Поэтому и полирует лавку.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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