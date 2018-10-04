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Бланка Влашич: мой брат счастлив в ЦСКА

Бланка Влашич, хорватская прыгунья в высоту, выразила мнение, что ЦСКА является отличным местом для её брата, Николы.

"На данный момент Никола счастлив в ЦСКА.Не знаю, что будет дальше, но я буду его поддерживать.

Кроме того, я надеюсь посетить Москву до конца года и прийти на матч ЦСКА", — приводит слова Бланки Чемпионат

Напомним, что Никола летом перешёл из "Эвертона" в ЦСКА на правах годичной аренды.
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 09:13
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#6    P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:43)
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online

«Тот факт, что я в «Эвертоне» не заиграл,просто в меня там не поверили,а сюда я пришел,и меня все очень хорошо приняли,вселили в меня уверенность,и тренерский штаб,и все партнеры по команде,и персонал.Очень хочу здесь остаться.Это действительно сейчас мой родной клуб.»
(с) Нико

Так и все бы хотели, чтобы ты остался в ЦСКА, да вот только , как оно выйдет...


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5    SPV Bryansk (Сегодня, 11:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну пока прет ему, видно что у парня есть потенциал, он сильнее и гораздо эффективнее чем Головин
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4    prime Пенза (Сегодня, 11:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Бланка Влашич

на вкус и цвет...
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#3    molot327 Москва (Сегодня, 10:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо на добром слове.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#2    ythe Ё-бург (Сегодня, 10:06)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Красивая барышня Бланка


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1    Fint Москва (Сегодня, 09:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Конечно счастлив,- постоянно на поле, доверие от тренера безгранично, участием в Лиге Чемпионов делает себе рекламу, поднимающую его ближайшие перспективы по личному контракту на новый уровень.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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