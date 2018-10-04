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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Самара Арена" провалила очередную проверку
Стадион "Самара Арена" не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс, утверждает телеграм-канал "Мутко против".
"Проверка этого стадиона снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле - в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.
В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров - еще и полов. Стены - голый гипсокартон. Окна - прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет", - сообщил источник.
"Проверка этого стадиона снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле - в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.
В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров - еще и полов. Стены - голый гипсокартон. Окна - прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет", - сообщил источник.
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