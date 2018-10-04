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"Самара Арена" провалила очередную проверку

Стадион "Самара Арена" не прошла проверку комиссии по причиине необорудованных билетных касс, утверждает телеграм-канал "Мутко против".

"Проверка этого стадиона снова провалилась. Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле - в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.

В помещениях касс не оказалось не то что компьютеров - еще и полов. Стены - голый гипсокартон. Окна - прикрыты щитами. О мебели, коммуникациях и сетевом оборудовании речи, как вы понимаете, вообще не идет", - сообщил источник.
Сегодня, 19:02
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#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 19:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Допущено было грубой политической волей.
Глядя на подобные откаты можно понять, на сколько зверский аппетит у чиновников и их друзей. Саранча столько не жрёт.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:53)
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#2  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 19:47)
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Все деньги на откаты ушли
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Стадион "Самара Арена" не прошла проверку комиссии по причине необорудованных билетных касс


Подвела всех система продажи билетов. По документам она автоматическая и работает еще с апреля. На деле - в кассовом зале грустно сношаются одинокие крысы. Безбилетные. Так как системы этой тупо нет в природе.


а, простите, как это корыто было допущено к играм Чемпионата Мира ???????


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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