Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:22
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Вчера, 23:14
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
Вчера, 23:03
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (4)
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (4)
Вчера, 22:47
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
Вчера, 22:01
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Вчера, 21:54
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
Вчера, 21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
Вчера, 21:48
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (59)
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (59)
Вчера, 21:40
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Вчера, 21:12
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Вчера, 20:45
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
Вчера, 20:29
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Вчера, 20:05
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Вчера, 19:47
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
Вчера, 19:42
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Вчера, 19:26
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Вчера, 19:08
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Вчера, 19:02
"Самара Арена" провалила очередную проверку (6)
"Самара Арена" провалила очередную проверку (6)
Вчера, 18:04
Роберто Фирмино: боялся, что ослепну на один глаз
Роберто Фирмино: боялся, что ослепну на один глаз
Вчера, 17:44
Памятник Фёдору Черенкову будет готов летом 2019 года (2)
Памятник Фёдору Черенкову будет готов летом 2019 года (2)
Вчера, 17:28
Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии
Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии
Вчера, 17:19
Аарон Оланаре продолжит карьеру в Израиле (4)
Аарон Оланаре продолжит карьеру в Израиле (4)
Вчера, 17:14
Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов (4)
Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов (4)
Вчера, 16:43
Долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей (9)
Долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей (9)
Вчера, 16:20
Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора (1)
Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора (1)
Вчера, 16:15
Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне (1)
Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне (1)
Вчера, 16:06
Эльмир Набиуллин: Дзюба на ЧМ-2018 выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды
Эльмир Набиуллин: Дзюба на ЧМ-2018 выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды
Вчера, 15:35
Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге (2)
Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге (2)
Вчера, 15:11
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Вчера, 15:06
Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией
Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Славией" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Кокориным.
Срок действия текущего трудового соглашения между 27-летним футболистом и сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.
"Переговоры по новому контракту Кокорина идут. Нам всем хочется, чтобы этот вопрос скорее решился. Он очень важный для нас игрок. И мы хотим, чтобы он остался", - цитирует Семака Sport24.
Срок действия текущего трудового соглашения между 27-летним футболистом и сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.
"Переговоры по новому контракту Кокорина идут. Нам всем хочется, чтобы этот вопрос скорее решился. Он очень важный для нас игрок. И мы хотим, чтобы он остался", - цитирует Семака Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.