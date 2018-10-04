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"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Славией" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Александром Кокориным.

Срок действия текущего трудового соглашения между 27-летним футболистом и сине-бело-голубыми истекает летом 2019 года.

"Переговоры по новому контракту Кокорина идут. Нам всем хочется, чтобы этот вопрос скорее решился. Он очень важный для нас игрок. И мы хотим, чтобы он остался", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Кокорин Зенит
Вчера, 23:14
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#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да но только з/п надо понизить
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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