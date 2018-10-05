"Краснодар" выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17-2

Футбольный клуб "Краснодар, выигравший вчера у "Севильи", одержал седьмую победу подряд с общей разницей забитых и пропущенных мячей 17-2.Отметим, что в эти выходные, 7 октября, "Краснодар" в гостях сыграет с «Зенитом», который лидирует в чемпионате России, опережая краснодарцев на 3 очка.