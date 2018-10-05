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"Краснодар" выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17-2

Футбольный клуб "Краснодар, выигравший вчера у "Севильи", одержал седьмую победу подряд с общей разницей забитых и пропущенных мячей 17-2.

Отметим, что в эти выходные, 7 октября, "Краснодар" в гостях сыграет с «Зенитом», который лидирует в чемпионате России, опережая краснодарцев на 3 очка.
Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 12:15
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(1)
#4  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Сравнять обязательно ! Победы соседям !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#3  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 12:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
#1 Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19) 0 (0)


online
Болеет за:
«Зенит»

серия должна закончится





Согласен,но,эммм...в следующем(11-ом) туре wink
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 12:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Zamba
серия должна закончится

Ваша серия итак закончилась в предыдущем туре.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
серия должна закончится


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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