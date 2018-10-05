Контрольно-квалификационная комиссия по судейству РФС переименована

Контрольно-квалификационная комиссия по судейству Российского футбольного союза (РФС) переименована в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС в Москве.Кроме того, утвержден персональный состав экспертно-судейской комиссии, председателем которой является глава судейского комитета РФС Николай Левников.