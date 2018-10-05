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Контрольно-квалификационная комиссия по судейству РФС переименована

Контрольно-квалификационная комиссия по судейству Российского футбольного союза (РФС) переименована в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС в Москве.

Кроме того, утвержден персональный состав экспертно-судейской комиссии, председателем которой является глава судейского комитета РФС Николай Левников.

РФС
Сегодня, 17:07
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:46)
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Болеет за:
«Локомотив»
экспертно-судейскую комиссию

Типо, э-с*ки-продажная, Егоров ахмату сосатьб.


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 17:27)
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online
Болеет за:
ЦСКА
не захотели дальше быть Ку-Клукс-Кланом smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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