Новости партнеров

"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА

"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

Напомним, встреча состоится 7-го октября.

"Ваши эмоции – то, что заставляет нас двигаться вперед и не опускать руки. 7 октября, ЦСКА - "Локомотив". Увидимся!" - говорится в сообщении.

Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 19:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 19:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Lokoflesh,


улыбнуло blush
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Надо притормозить "великих" победителей Реала.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Я в бан, спартачпок-питарОК.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.