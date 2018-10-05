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"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле

В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" дома поделил очки с "Уфой".

Чемпионат России

10 тур

"Арсенал" – "Уфа" 1:1

Голы: Костадинов, 72 - Игбун, 45+2

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Бакаев (Мирзов, 80), Берхамов (Костадинов, 13), Горбатенко, Джорджевич, Кангва (Ткачев, 60)

"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Неделчяру, Карп, Тилл (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 57), Кротов (Алиев, 45), Игбун

Предупреждения: Сысуев, 20, Карпов, 90+4
Теги: Арсенал Тула Уфа
Сегодня, 21:27
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 21:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Там Карасев не поставил пенальти в ворота "Арсенала". Хагуш в своей штрафной снес Тиля во время его удара по воротам.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:35)
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  •  (2)
online

Пора пожать руку Кононову и наверное Аджоеву. Это не футбол,а хрень

полная. Команда не играет, нападения и полузащиты нет.Обещанных Аджоевым 2-3 известных игроков не приобрели, а главное , команда не играет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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