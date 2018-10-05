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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (12)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (12)
14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
13:21
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (19)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (19)
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле
В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" дома поделил очки с "Уфой".
Чемпионат России
10 тур
"Арсенал" – "Уфа" 1:1
Голы: Костадинов, 72 - Игбун, 45+2
"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Бакаев (Мирзов, 80), Берхамов (Костадинов, 13), Горбатенко, Джорджевич, Кангва (Ткачев, 60)
"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Неделчяру, Карп, Тилл (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 57), Кротов (Алиев, 45), Игбун
Предупреждения: Сысуев, 20, Карпов, 90+4
Чемпионат России
10 тур
"Арсенал" – "Уфа" 1:1
Голы: Костадинов, 72 - Игбун, 45+2
"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Бакаев (Мирзов, 80), Берхамов (Костадинов, 13), Горбатенко, Джорджевич, Кангва (Ткачев, 60)
"Уфа": Беленов, Сухов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Неделчяру, Карп, Тилл (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 57), Кротов (Алиев, 45), Игбун
Предупреждения: Сысуев, 20, Карпов, 90+4
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