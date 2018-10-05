Олег Романцев: природа неудач "Спартака" не в переводе Глушакова и Ещенко в дубль

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что перевод Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в дубль не является причиной неудач красно-белых.– Я, как и многие, не знаю всех причин, давших повод Каррере на столь жесткое решение. Скажу лишь, что капитан, если он не травмирован, должен всегда выходить на поле в стартовом составе. Ведь он лидер, которому команда доверила руководить ею в игре и вести за собой. Глушаков из таких. Но решение тренера – закон. И этого никто не отменял. В свое время, будучи капитаном, я просил Бескова выпустить меня даже не совсем здоровым. И Константин Иванович понимал, почему я это делаю.– Естественно, это влечет за собой какие-то тактические перестановки, что может привести к нарушению игровых связей. Это, конечно, можно привязать к поражениям в матчах с австрийцами и ростовчанами. Но, скорее всего, природа этих неудач – в другом. Хотя в своем интервью ставший теперь капитаном Джикия назвал все случившееся с Глушаковым и Ещенко "определенным ударом" для команды.