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Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом

В Федерации футбола Украины (ФФУ) прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться ещё? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", - говорится в фэйсбуке ФФУ.
Теги: Сборная Украины Сборная России
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#1  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 01:40)
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Болеет за:
«Барселона»
как сказал бы Нурмагомедов "не много и потеряли".


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
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