Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:19
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (1)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (1)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
Вчера, 22:34
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Вчера, 21:49
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Вчера, 21:27
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (2)
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (2)
Вчера, 21:14
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Вчера, 21:00
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Вчера, 20:48
В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото) (21)
В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото) (21)
Вчера, 20:10
Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры (1)
Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры (1)
Вчера, 19:45
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!
Вчера, 19:11
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото) (43)
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото) (43)
Вчера, 19:06
"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА (4)
"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА (4)
Вчера, 18:46
В Литве состоится матч памяти Константина Сарсании (1)
В Литве состоится матч памяти Константина Сарсании (1)
Вчера, 18:35
"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы
"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:28
"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене" (7)
"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене" (7)
Вчера, 17:48
"Зенит" - об игре Андрея Лунева: лучший! (видео) (7)
"Зенит" - об игре Андрея Лунева: лучший! (видео) (7)
Вчера, 17:35
Лео Жаба cтал лучшим игроком недели в Лиге Европы (1)
Лео Жаба cтал лучшим игроком недели в Лиге Европы (1)
Вчера, 16:20
Райан Гиггз выступил в защиту Моуринью (2)
Райан Гиггз выступил в защиту Моуринью (2)
Вчера, 16:13
Нападающий ЦСКА Дмитрий Меренчуков покинул клуб (3)
Нападающий ЦСКА Дмитрий Меренчуков покинул клуб (3)
Вчера, 16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (12)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (12)
Вчера, 15:12
Стали известны детали контракта Миодрага Божовича с "Крыльями" (2)
Стали известны детали контракта Миодрага Божовича с "Крыльями" (2)
Вчера, 14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом
В Федерации футбола Украины (ФФУ) прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.
"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.
Это действительно было смешно! Хотите посмеяться ещё? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", - говорится в фэйсбуке ФФУ.
"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.
Это действительно было смешно! Хотите посмеяться ещё? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", - говорится в фэйсбуке ФФУ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.