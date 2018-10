Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом

В Федерации футбола Украины (ФФУ) прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России."Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.Это действительно было смешно! Хотите посмеяться ещё? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", - говорится в фэйсбуке ФФУ.