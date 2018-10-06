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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
Еременко и Роша полетели со "Спартаком" в Красноярск
"Спартак" отправился в Красноярск на матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем".
В Сибирь полетели 23 футболиста.
Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Отметим, что в составе нет полузащитника Лоренсо Мельгарехо. Матч состоится в воскресенье.
ФК "Спартак"
В Сибирь полетели 23 футболиста.
Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Отметим, что в составе нет полузащитника Лоренсо Мельгарехо. Матч состоится в воскресенье.
ФК "Спартак"
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