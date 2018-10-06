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Еременко и Роша полетели со "Спартаком" в Красноярск

"Спартак" отправился в Красноярск на матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем".

В Сибирь полетели 23 футболиста.

Вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Отметим, что в составе нет полузащитника Лоренсо Мельгарехо. Матч состоится в воскресенье.

ФК "Спартак"
Теги: Еременко Роша Спартак Енисей
Сегодня, 14:36
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#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Только приматы с повадками зверья оскорбляют Еременко, а сами по жизни мрази с грязным боталом. Человек набрался мужества и вернулся через два года, нормальные люди уважают мужественные поступки, а то что он решил играть за Спартак это его право выбора вольного человека.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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