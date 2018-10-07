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Лассана Н`Диайе: меня здорово приняли в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лассана Н' Диайе поделился первыми впечатлениями от перехода в армейский клуб.

"Я уже тренировался с первой командой. Меня здорово приняли, сразу увидел, какие высококлассные в команде игроки. Мне все очень понравилось, прекрасная арена. Отличное качество поля, раздевалка супер, я в восторге от того, что увидел. Почему выбрал 18-й номер? Мне только что исполнилось 18 лет, я подписал в этом возрасте первый профессиональный контракт. И в сборной я тоже выступал под 18-м номером", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: ЦСКА
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