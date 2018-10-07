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"Локомотив" объявил состав на матч с ЦСКА

"Локомотив" объявил состав на матч 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес - Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Милахик, Жемалетдинов, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Миронов, Тарасов, Тугарев, Ан. Миранчук.
Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 18:22
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#3  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Локо надо прикрыть Влашича и все будет хорошо
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Двухэтажный автобус...

Если не трех.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  filin89  Коми Африка (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Двухэтажный автобус...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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