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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Бенедикт Хеведес: уровень российского футбола меня очень приятно удивил
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, а также сравнил уровень немецкого и российского чемпионатов.
"Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с "Шальке". Мы, к сожалению, проиграли. Немного не повезло нам, пропустили на последних минутах. Сегодня наоборот нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол. Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу. Рад, что мы создали такой праздник болельщикам.
Моя адаптация здесь прошла очень хорошо. Меня очень хорошо все встретили. Мне очень нравится город Москва. Я сразу не заиграл, потому что работал над своей физической кондиций. Сейчас я их поправил и, надеюсь, что дальше будут играть и помогать команде.
Может быть, в Германии больше идет работа над тактикой и больше международных звезд, но я могу сказать, что уровень российского футбола меня очень приятно удивил. Он выше оказался, чем я думал.
Установка была играть с Марио Фернандесом. Знали, что ЦСКА более опасен на левом фланге, что много длинных передач делается на него. Мы предвидели это все и тренер поставил меня сыграть именно против Фернандеса слева. Очень рад, что план тренера сработал", — заявил Хеведес в эфире телеканала "Матч Премьер".
Sport24
"Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с "Шальке". Мы, к сожалению, проиграли. Немного не повезло нам, пропустили на последних минутах. Сегодня наоборот нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол. Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу. Рад, что мы создали такой праздник болельщикам.
Моя адаптация здесь прошла очень хорошо. Меня очень хорошо все встретили. Мне очень нравится город Москва. Я сразу не заиграл, потому что работал над своей физической кондиций. Сейчас я их поправил и, надеюсь, что дальше будут играть и помогать команде.
Может быть, в Германии больше идет работа над тактикой и больше международных звезд, но я могу сказать, что уровень российского футбола меня очень приятно удивил. Он выше оказался, чем я думал.
Установка была играть с Марио Фернандесом. Знали, что ЦСКА более опасен на левом фланге, что много длинных передач делается на него. Мы предвидели это все и тренер поставил меня сыграть именно против Фернандеса слева. Очень рад, что план тренера сработал", — заявил Хеведес в эфире телеканала "Матч Премьер".
Sport24
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