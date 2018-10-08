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Валерий Баринов: Каррера пришел на аленичевскую закладку. Он не главный тренер

Болельщик "Локомотива", актер Валерий Баринов после матча с ЦСКА (1:0) высказался о тренерах РПЛ.

- Вы сказали, что Семин - самый квалифицированный тренер в российском футболе. Неужели он сильнее Карреры?

"Их даже сравнивать нельзя. Я хорошо отношусь к Каррере. Но выше итальянца даже Семак с Гончаренко. Как сказал Юрий Палыч: "Каррера - хороший парень". Но сейчас он ничего не может.

Каррера - хороший, наверное. Но он не главный тренер. Массимо пришёл на аленичевскую закладку. То, что Аленичев заложил, то и вышло. Сейчас болельщики говорят, что Карреру надо менять, но не знают, на кого. Хотя Карпин тоже выше, чем Каррера", - сказал Баринов.

СЭ
Теги: Каррера Аленичев Спартак Енисей
Сегодня, 11:59
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#26  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
А с Лавровым что????

Я про Кирилла...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#25  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:28)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: dimon_1973
Мельчает всё прямо на глазах...Если раньше за Спартак и Зенит болели Табаков и Лавров

А с Лавровым что????

У нас в смысле калибров все нормально - Мацуев и компания на страже


Олег Табаков за Спартак.
Кирилл Лавров за Зенит, за тот Зенит..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#24  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:26)
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online

Цитата: dimon_1973
Мельчает всё прямо на глазах...Если раньше за Спартак и Зенит болели Табаков и Лавров

А с Лавровым что????

У нас в смысле калибров все нормально - Мацуев и компания на страже
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#23  Сибирячок   (Сегодня, 13:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
зря каррера стал менять штаб Аленя на свой. особенно Пилипчука, без которого МаКар как без рук и головы.

Цитата: dimon_1973
Цитата: капля никотина
От актеров

Мельчает всё прямо на глазах...Если раньше за Спартак и Зенит болели Табаков и Лавров, то теперь Назаров и Боярский...Почувствуйте разницу...

так раньше и футболисты были по фамилии Черенков, Яшин, стрельцов...Да и солнце было ярче и трава зеленее. Даже земля стояла на трёх китах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#22  Батяня  Сочи (Сегодня, 13:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Максименко, Рассказов, Игнатов, Ломовицкий делают первые шаги в Премьер-лиге. Мельгарехо в роли защитника, Ташаев, Ханни, Роша, Жиго, Еременко только начинают сыгрываться с партнерами. Ушёл лидер последних лет Промес. По сути строится новая команда. В этом сезоне Каррере вообще надо было дать карт-бланш и не требовать результата. Гинер кстати так и поступил с Гончаренко. Глупо сравнивать нынешний Спартак с командами, которые на ходу и много лет играют в неизменном составе.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
#21  karfagen  Dresden (Сегодня, 13:14)
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Болеет за:
«Спартак»
закладка аленичева на последнем месте с разницой мячей 6-16 и пятью очками


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#20  Riders1990  bunker (Сегодня, 13:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
ТОлько вот чемпионство взял Каррера, а не Аленичев, Карпин и прочие, кто "выше"

А вот другой пример 2009 год.Снимают Лаудрупа и ставят Карпина.Команда заводится и только из за ошибок Джанаева не становится чемпионом.И Карпин даже не имея лицензии привел бы Спартак к чемпионству.Не на багаже ли Лаудрупа и Ледяхова оно было бы сделано?Каррера пришел и смог мотивировать игроков ну и грамотно расставил их на поле,остальное все зслуга Аленичева и отчасти Пилипчука.Теперь их нет и где игра?Конечно Массимо молодец что доверяет молодежи,но чтобы она дала результат нужно время.Но я не говорю о том что Каррера не тренер.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#19  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
От актеров

Мельчает всё прямо на глазах...Если раньше за Спартак и Зенит болели Табаков и Лавров, то теперь Назаров и Боярский...Почувствуйте разницу...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#18  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:06)
  • -1
  •  (3)

Валера, нужно сразу сказать, что болеешь за ЛОКО и Юра твой корешь.Все.Занавес..
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#17  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 13:05)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У каждого свое мнение.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#16  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 13:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Об "актерах" говорят либо хорошо, либо "никак"!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:55)
  • +4
  •  (6)
online

От актеров требования принимаются только в стихотворной форме!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  alex1971  Курганская область (Сегодня, 12:42)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Актёр ФУФЛЫЖНЫЙ!
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
#13  GS  Москва (Сегодня, 12:35)
  • +2
  •  (6)

dimon_1973,
Похоже, Аленичев умеет ставить игру, но не умеет заставлять своих игроков биться до последней минуты. В Спартаке тоже голешники в конце матчей ловил. Ему бы не Титова, а Горлуковича в помощники взять.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:31)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Посмотрел бы я на результаты Карреры в Енисее...

Думаешь он не смог бы занимать последнее место???
Я ничего не имею против Енисея, но Алень уже всё показал...Неужели вы в него верите???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:28)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Цитата: dimon_1973
Ну Баринов то офигенный авторитет....:))) Смешно, ей Богу...
При всех своих проблемах Спартак в таблице не ниже ЦСКА и Локо...Но Каррера, сцуко, не тренер...
Алень замечательно занял последнее место с Арсеналом, сейчас на последнем с Енисеем (так и я могу :)))) Но он, сцуко, ТРЕНЕР :))))
Уссаться с таких экспертов....

Посмотрел бы я на результаты Карреры в Енисее...

МЫ все бы посмотрели бы на результаты любого тренера в Енисее- начать можно с Гвардиолы и Зидана.
______________________________________________________

нет, сайт окончательно деградировал, если тут мозгов хватает только на судорожное выставление минусов, и нет сил понять написанное.

спешл фор дебилс-
речь не идёт об оскорблении Команды Енисей, они бьются как могут, и хотя бы этим молодцы, что не клянчат денег у окружающих.

Я говорю о качестве собранных в команде игроков, к сожалению, на данный момент, соответствующих уровню низа таблицы РФПЛ.

Аленичев и без того выжал из коллектива максимум, выведя Енисей через стыки в вышку.
а вот то, что для игр в вышке мастерства этих футболистов уже не хватает, и с ними не добились бы большего даже Гвардиола с Зиданом. - факт, о котором я и говорил.
_________________________________________

хреново, что всё теперь приходится на сайте раскладывать вот так вот, чуть ли не по слогам.

здесь школотьё впадает в ступор уже, если текст не сдобрен растолковывающими скобочками, поясняющими смайликами и тд.

а уж про сарказм оно и слышать не слышало..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  Apant1   (Сегодня, 12:27)
  • +3
  •  (9)

Колонка городского сумасшедшего) По каким критериям Гончаренко и Семак и Сёмин выше Карреры, их можно сравнивать только по результату, так как каждый из них работает в разных коллективах и все остальные сравнения будут субъективны. Керрера чемпион России, Сёмин тоже чемпион России, этих двух более менее корректно сравнивать, какие места занимают клубы в нынешнем сезоне? Спартак выше Локомотива, при прочих равных Каррера выше как тренер, Семак с Гончаренко пока молодые тренеры, как станут чемпионами России, так и будет что сравнивать, а пока вот так
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#9  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 12:27)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Енисей»
Цитата: dimon_1973
Ну Баринов то офигенный авторитет....:))) Смешно, ей Богу...
При всех своих проблемах Спартак в таблице не ниже ЦСКА и Локо...Но Каррера, сцуко, не тренер...
Алень замечательно занял последнее место с Арсеналом, сейчас на последнем с Енисеем (так и я могу :)))) Но он, сцуко, ТРЕНЕР :))))
Уссаться с таких экспертов....

Посмотрел бы я на результаты Карреры в Енисее...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:25)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неглавный тренер с лихорадящей командой сейчас делит третье-четвёртое места.
а Главный, несомненно, Тренер прозябает сейчас на седьмом, вне зоны еврокубков.

во что бывает с экспертом, ёпнутым по темечку подстаканником.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:17)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Е-мое, что ни артист, то и глубокий специалист в футболе, комментируй-ка про свой ВАГОН, а нам и усатого повара-поэта хватит.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:15)
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Баринов то офигенный авторитет....:))) Смешно, ей Богу...
При всех своих проблемах Спартак в таблице не ниже ЦСКА и Локо...Но Каррера, сцуко, не тренер...
Алень замечательно занял последнее место с Арсеналом, сейчас на последнем с Енисеем (так и я могу :)))) Но он, сцуко, ТРЕНЕР :))))
Уссаться с таких экспертов....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:15)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
ТОлько вот чемпионство взял Каррера, а не Аленичев, Карпин и прочие, кто "выше"

все трое примерно равны и все трое херовые! но в чемпионский сезон у Карреры помощники были сильные испанец Хавьер (по физподготовке) и Пилипчук (по тактике и изучению соперника), но по окончании чемпионского сезона он постарался от обоих избавиться, а теперь пожинает плоды своей недостаточной квалификации...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 12:14)
  • -1
  •  (9)
online

Смешно ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Ну возьмите уж Карпина обратно ))). А так бред конечно - чемпионство Спартак взял благодаря супер отдачи во всех матчах, с мягким и аморфным Аленичевым такое бы не прокатило, а Каррера отличный мотиватор + отношения с коллективом были налажены.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 12:09)
  • +2
  •  (8)

цыплят по осени считают,больше чем уверен что Спартак будет выше Ростова по итогам


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05)
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
ТОлько вот чемпионство взял Каррера, а не Аленичев, Карпин и прочие, кто "выше"
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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