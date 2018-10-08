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"Локомотив" – лидер сезона по удалениям

Португальский форвард "Локомотива" Эдер, удаленный во вчерашнем дерби с ЦСКА (1:0), стал четвертым игроком "железнодорожников", получившим красную карточку в текущем чемпионате.

Железнодорожники вышли на первое место по числу красных карточек, обойдя "Анжи" и "Краснодар", игроки которых изгонялись с поля по три раза.

Ранее в составе "Локомотива" удалялись Игнатьев (против "Крыльев Советов"), Крыховяк (против "Динамо"), Тарасов (против "Зенита").


Теги: Локомотив Эдер Анжи Краснодар
Сегодня, 13:16
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 13:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сухину судьи троллят.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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