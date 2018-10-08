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Перед матчем со Швецией РФС организует развлекательную программу с погружением в скандинавскую культуру

РФС организует культурно-развлекательную программу "Холодно не будет!" для болельщиков в день матча Лиги наций между сборными России и Швеции в Калининграде.

"Программа в Калининграде получила название "Холодно не будет!". Так, за два часа до начала матча Россия – Швеция в Калининграде на площади стадиона "Калининград" болельщики окунутся в атмосферу эпохи викингов, насладятся фаер-шоу и сыграют в футбол с рыцарями.

Всех болельщиков ждёт скандинавская кухня в тёплой шатровой зоне, барбер-шоп, футбольный фристайл и панна-клетка, аквагрим, атмосферные фотозоны, горячие диджей-сеты, розыгрыши призов, а также выступления молодых коллективов и групп поддержки", — говорится на официальном сайте правительства Калининградской области.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 15:40
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