Семак рассказал, зачем Карпин пришел на матч "Зенита" с "Краснодаром"

"Я думаю, прежде всего, Валерий Георгиевич пришёл посмотреть на состояние игроков, пообщаться.До чемпионата ещё есть время — конечно, может быть, какие-то для себя выводы или какие-то пометки сделал, но, по сути, самое важное для него — это официальные матчи, потому что решение по тем, кого вызывать, он будет принимать уже исходя из состояния игроков. Вызов в сборную будет определять чемпионат России, —привалит слова Семака пресс-служба "Зенита".
"Зенит" провел товарищеский матч с "Краснодаром" во вторник, 17 февраля. Команды сыграли в рамках зимних сборов. По итогам встречи, победу одержали сине-бело-голубые со счетом 1:0. Голом отметился нападающий "Зенита" Максим Глушенков.
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 18-ти туров РПЛ. "Зенит" отстает на одно очко и занимает второе место.