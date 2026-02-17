Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Семак рассказал, зачем Карпин пришел на матч "Зенита" с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал присутствие возглавляющего сборную России Валерия Карпина на матче санкт-петербуржцев с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Семака, Карпин пришел оценить состояние игроков перед началом второй части сезона.

"Я думаю, прежде всего, Валерий Георгиевич пришёл посмотреть на состояние игроков, пообщаться.
До чемпионата ещё есть время — конечно, может быть, какие-то для себя выводы или какие-то пометки сделал, но, по сути, самое важное для него — это официальные матчи, потому что решение по тем, кого вызывать, он будет принимать уже исходя из состояния игроков. Вызов в сборную будет определять чемпионат России, —привалит слова Семака пресс-служба "Зенита".

"Зенит" провел товарищеский матч с "Краснодаром" во вторник, 17 февраля. Команды сыграли в рамках зимних сборов. По итогам встречи, победу одержали сине-бело-голубые со счетом 1:0. Голом отметился нападающий "Зенита" Максим Глушенков.

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 18-ти туров РПЛ. "Зенит" отстает на одно очко и занимает второе место.

