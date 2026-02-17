Агент вратаря "Зенита" ответил на вопрос о будущем игрока

"У Богдана будущее, связанное с "Зенитом". Он полноценно провел с командой зимние сборы, сыграл ряд качественных контрольных игр.
Насколько мне известно и исходя из той информации, которую я получил от руководства "Зенита", Богдан претендент на позицию первого-второго номера в клубе", — приводит слова Голяна "Спорт-Экспресс".
Богдан Москвичев является воспитанником академии "Зенита". В сезоне-2024/25 он выступал в "Оренбурге" на правах аренды. В составе команды он принял участие в 22-х встречах. 3 мая 2025 года вратарь получил травму во время матча 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
За основной состав "Зенита" Москвичев не провел ни одного официального матча. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/29.