Агент вратаря "Зенита" ответил на вопрос о будущем игрока

Спортивный агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря "Зенита" Богдана Москвичева, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"
По словам агента, Москвичев претендует на позицию первого или второго номера в "Зените".

"У Богдана будущее, связанное с "Зенитом". Он полноценно провел с командой зимние сборы, сыграл ряд качественных контрольных игр.

Насколько мне известно и исходя из той информации, которую я получил от руководства "Зенита", Богдан претендент на позицию первого-второго номера в клубе", — приводит слова Голяна "Спорт-Экспресс".


Богдан Москвичев является воспитанником академии "Зенита". В сезоне-2024/25 он выступал в "Оренбурге" на правах аренды. В составе команды он принял участие в 22-х встречах. 3 мая 2025 года вратарь получил травму во время матча 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).

За основной состав "Зенита" Москвичев не провел ни одного официального матча. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/29.

