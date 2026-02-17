Матчи Скрыть

Главный тренер "Краснодара" оценил дебют Боселли в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о дебюте нападающего Хуана Боселли в составе команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Мусаев заявил, что целеустремленность игрока внушает оптимизм, однако Боселли еще необходимо время на адаптацию.

"Нужно еще время на адаптацию. Видно, что много желания. Это видно на тренировках. Но еще нужно понять принципы, нужно притереться к футболистам. Плюс и в физическом плане — в конце он чуть подустал. Поэтому работы много.

Но внушают оптимизм его целеустремленность и желание прогрессировать", — сказал Мусаев в интервью пресс-службе "Краснодара".


Уругвайский футболист пополнил состав "Краснодара" 11 февраля. До этого он выступал в "Пари НН". Нападающий подписал трудовое соглашение с краснодарским клубом до конца сезона-2027/28.

"Краснодар" провел товарищескую встречу с "Зенитом" во вторник, 17 февраля. Команды сыграли в Дубае в рамках зимних сборов. Боселли провел на поле 45 минут. Команда Мурада Мусаева проиграла "Зениту" со счетом 0:1.

