Главный тренер "Краснодара" оценил дебют Боселли в матче с "Зенитом"

"Нужно еще время на адаптацию. Видно, что много желания. Это видно на тренировках. Но еще нужно понять принципы, нужно притереться к футболистам. Плюс и в физическом плане — в конце он чуть подустал. Поэтому работы много.
Но внушают оптимизм его целеустремленность и желание прогрессировать", — сказал Мусаев в интервью пресс-службе "Краснодара".
Уругвайский футболист пополнил состав "Краснодара" 11 февраля. До этого он выступал в "Пари НН". Нападающий подписал трудовое соглашение с краснодарским клубом до конца сезона-2027/28.
"Краснодар" провел товарищескую встречу с "Зенитом" во вторник, 17 февраля. Команды сыграли в Дубае в рамках зимних сборов. Боселли провел на поле 45 минут. Команда Мурада Мусаева проиграла "Зениту" со счетом 0:1.