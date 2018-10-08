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Гильерме: у нас много хороших вратарей. Будет красивая конкуренция

Вратарь "Локомотива" Гильерме сказал, что перед отъездом в сборную России не общался с завершившим карьеру в национальной команде голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

- Без сомнения, вчера для нас была очень важная победа. После таких побед хорошее настроение, - сказал Гильерме.

- У Лунева повреждение. Общались ли с ним? Готовы ли вы стать "первым номером"?

- Лунева, если честно, я еще не спросил, что у него случилось. Знаю, что у него какие-то проблемы. Надеюсь, это не так серьезно. Если нужно, чтобы я сыграл - я готов.

- Был ли у Станислава Черчесова отдельный разговор с вратарями после того, как Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной?

- Нет, разговоров не было. Но мы все, вратари, должны понимать, что сейчас у нас есть больше возможностей и больше конкуренции. Эту ответственность мы должны принять. Игорь Акинфеев всегда играл за нашу сборную на самом высоком уровне. Мы это прекрасно знаем.

- Общались ли после вчерашнего матча с Акинфеевым? Может, дал какое-то напутствие?

- Нет, не общались.

- Вы согласны, что, когда был Акинфеев, вытеснить его из состава было очень сложно, а сейчас можно бороться за место?

- Да. Мы все знаем, что Акинфеев для России и сборной - номер один навсегда. Мы это знаем и уважаем. Он сам этого добился и заслужил это. Хорошо, что у нас в России много хороших вратарей. Будет красивая конкуренция.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гильерме
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