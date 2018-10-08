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Эдуард Безуглов: участие Ерохина и Лунева в сборе будет понятно после МРТ

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние травмированных футболистов "Зенита" Андрея Лунева и Александра Ерохина, а также Алана Дзагоева, пропустившего первое занятие на сборе национальной команды.

"Накануне прошли очень интенсивные матчи, в том числе с участием сборников. Все врачи команд были на связи с нами. У ряда из них есть проблемы. Все явились, сдали анализы.

По результатам анализов Дзагоев тренируется индивидуально, думаю, завтра-послезавтра он присоединится к общей группе. У Ерохина и Лунева более серьезные проблемы. Оба пройдут МРТ. У Лунева есть подозрение на незначительное повреждение мышц бедра, у Ерохина - на незначительное повреждение коленного сустава. После МРТ будет понятно: либо они остаются и готовятся либо к первому, либо ко второму матчу, либо покидают расположение команды.

В Новогорске сборная готовится к матчам Лиги наций против Швеции и Турции. Игры состоятся 11 и 14 октября в Калининграде и Сочи соответственно", - цитирует Безуглова "Спорт-Экспресс".
Теги: Лунев Ерохин Сборная России
Вчера, 22:50
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