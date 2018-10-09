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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Тарасов: мы вернулись в гонку за наивысшие места
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что команда готова к борьбе за высокие места
"Победа над ЦСКА возвращает нас в гонку за самые высокие места. Этот эмоциональный подъем должен пойти нам на пользу.
Сложно сказать, как на команде скажется перерыв. Сейчас у нас будет время, чтобы подумать, разобрать ошибки и что-то доработать", – сказал Тарасов.
"Локо" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Известия
"Победа над ЦСКА возвращает нас в гонку за самые высокие места. Этот эмоциональный подъем должен пойти нам на пользу.
Сложно сказать, как на команде скажется перерыв. Сейчас у нас будет время, чтобы подумать, разобрать ошибки и что-то доработать", – сказал Тарасов.
"Локо" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Известия
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