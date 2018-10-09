Новости партнеров

Дмитрий Тарасов: мы вернулись в гонку за наивысшие места

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что команда готова к борьбе за высокие места

"Победа над ЦСКА возвращает нас в гонку за самые высокие места. Этот эмоциональный подъем должен пойти нам на пользу.

Сложно сказать, как на команде скажется перерыв. Сейчас у нас будет время, чтобы подумать, разобрать ошибки и что-то доработать", – сказал Тарасов.

"Локо" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Известия
Теги: ЦСКА Локомотив Тарасов
Сегодня, 09:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  soloz   Россия (Сегодня, 10:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.