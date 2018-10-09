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Профсоюз футболистов готов оказать Кокорину и Мамаеву юридическую помощь

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация готова оказать юридическую помощь провинившимся футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

"Мы следим за ситуацией. Санкции от клуба — это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела, поэтому ребята нажили себе немало проблем.

Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими скандальными выходками.

Но как я уже сказал, мы им всегда готовы помочь, они к нам могут всегда обратиться"– сказал Зотов.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака.

ТАСС
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:57
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#12  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Помощь раньше надо было оказывать. Психиатрическую.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#11  александр матасов   (Сегодня, 13:43)
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Городовой,
Сам то понял .что сказал,клуб то почему должен терять?
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#10  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:21)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Кокорина и Мамаева конечно нужно судить, а профсоюз.......распустить!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#9  I have a dream  Москва (Сегодня, 13:21)
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Противно жить в этой ***ашке.. избили бы они обычного человека вообще бы ничего не произошло.. а какую-то мразоту с понтами сразу бучу подняли и скандалы с отчислениями.. я в ахуе.. всё катится в тар-тарары.. и теперь эти проститутки-журналисты будут осуждать этих бедолаг футболистов, иначе прикроют все их говноресурсы и говнодеятельность((
Регистрация: 14.05.2018 [жалоба]
#8  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Вы чо,идиоты???Какая помощь???Их дом тюрьма!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#7  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
эт оправильно. помщь ребятам нужна очень ,ни за что ,ни про что.их прессуют, мрази..))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 13:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Надеюсь, что Краснодар попадёт на деньги, желательно миллиарды.

Надеюсь перекроют финансирование одного региона и мы больше не услышим об одной команде с рупором.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 13:05)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть на курево, чай и сухари собирают!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 13:04)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Какая помощь этим ублюдкам,они чуть человека не убили.Из футбола гнать на всю жизнь,это как минимум.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  ZiNTeR  Краснодар (Сегодня, 12:59)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да. На Нюрнбургском процессе у высших чинов фашистской германии также была юридическая защита. Она сильно им помогла?


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
#2  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 12:59)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Их дом -тюрьма.Там научат хорошим манерам.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 12:58)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что Краснодар попадёт на деньги, желательно миллиарды.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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