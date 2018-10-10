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"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, напавших на двоих человек в понедельник в Москве.

"Это история о развращении баблом, о проблемном воспитании, о специфичном окружении футбиков, их понторезном бессмертии. О прочих демонах росфутбола.

Еще это грустная история о загубленных талантах. Алдонин подтвердил мне: Мамаев + "МЮ" – это правда. А могли быть и Кокорин + "ПСЖ" / "Арсенал", – написал Шнякин.

Твиттер Дмитрия Шнякина
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:48
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:06)
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Болеет за:
«Локомотив»
Сейчас ими плотно интересуется ФК Турма - конфискация имущества.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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