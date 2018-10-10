... Виктория Боня: Кокорин и Мамаев не употребляют наркотики, я точно знаю....

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:50
Павел Мамаев явился в полицию (4)
Павел Мамаев явился в полицию (4)
16:33
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
Мамаеву и Кокорину переквалифицировали уголовное дело на "Хулиганство". Им грозит до семи лет (26)
16:15
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам (12)
14:49
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
Шамиль Газизов: мы просто не имеем права подписывать Кокорина и Мамаева по морально-этическим соображениям (6)
14:18
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
Тина Канделаки: можно упорно работать и стать Головиным или Дзюбой, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых (6)
13:48
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
"Окружение, понты и уверенность в своем бессмертии" - футбольный комментатор рассказал о причинах скандала Кокорина и Мамаева (1)
13:28
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
"Как вам не стыдно, устроили здесь!" - отец Павла Мамаева жестко раскритиковал ФК "Краснодар" (73)
13:25
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
Президент "Урала": мы готовы подписать Кокорина и Мамаева - пусть искупают свою вину игрой (49)
13:21
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
Борис Игнатьев: нужно на год отстранить Кокорина и Мамаева от того, за счет чего они живут и шикуют (3)
12:56
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
Жириновский: скандал вокруг футболистов показывает слепоту наших СМИ к истинным проблемам (14)
12:48
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
"Все встанет на свои места, братья" - футболист "Крыльев Советов" поддержал Кокорина (фото) (20)
11:52
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
Александр Карелин — о Кокорине и Мамаеве: это вообще кто? Чемпионы мира? Я не знаю кто эти люди (10)
11:17
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
Владимир Соловьев: рука потянулась к нагану, как увидел видео с этими озверевшими дегенератами (30)
11:10
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве (13)
10:41
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
Василий Уткин: всякое бывало. Помню даже привозил в сборную России проституток, но чтобы такое (14)
09:56
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Прядкин: уверен, другие клубы проявят солидарность, и Кокорина с Мамаевым в РПЛ мы уже не увидим (18)
Вчера, 23:22
Жена Мамаева Алана не подавала на развод (7)
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Вчера, 23:11
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Александр Кожевников: будь я руководителем клуба, Кокорина и Мамаева в нем не было бы (1)
Виктория Боня: Кокорин и Мамаев не употребляют наркотики, я точно знаю
Известная российская телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о скандале с участием нападающего "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
"Я лично знаю Кокорина и Мамаева. Могу сказать, что они точно не употребляют наркотиков. Я даже была свидетелем разговора о том, что они никогда их не пробовали.
Но алкоголь, мне кажется, влияет на них так страшно, что они просто перестают быть собой. Мне очень обидно, что ребята сломали свою карьеру за одно утро. И очень страшно, что всё это видят наши дети. Надеюсь, это будет большой пример для публичных людей, людей из спорта", — заявила Боня в своем личном микроблоге.
"Я лично знаю Кокорина и Мамаева. Могу сказать, что они точно не употребляют наркотиков. Я даже была свидетелем разговора о том, что они никогда их не пробовали.
Но алкоголь, мне кажется, влияет на них так страшно, что они просто перестают быть собой. Мне очень обидно, что ребята сломали свою карьеру за одно утро. И очень страшно, что всё это видят наши дети. Надеюсь, это будет большой пример для публичных людей, людей из спорта", — заявила Боня в своем личном микроблоге.
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