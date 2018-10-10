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Виктория Боня: Кокорин и Мамаев не употребляют наркотики, я точно знаю

Известная российская телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о скандале с участием нападающего "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Я лично знаю Кокорина и Мамаева. Могу сказать, что они точно не употребляют наркотиков. Я даже была свидетелем разговора о том, что они никогда их не пробовали.

Но алкоголь, мне кажется, влияет на них так страшно, что они просто перестают быть собой. Мне очень обидно, что ребята сломали свою карьеру за одно утро. И очень страшно, что всё это видят наши дети. Надеюсь, это будет большой пример для публичных людей, людей из спорта", — заявила Боня в своем личном микроблоге.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:11
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13
(5)
#13  Академия   (Сегодня, 16:52)
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online
Болеет за:
«Рубин»
прям человек гарант)))
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#12  Rasmuz   (Сегодня, 16:52)
  • -1
  •  (1)
online

Они без меня никогда ничего не употребляют.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#11  Volodia379   (Сегодня, 16:33)
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  •  (2)
online

Вот он эксперт из Дом-2! Зачем вы таких дебилов спрашиваете! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  Alemu  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я всё жду комментариев от Гогена Солнцева и Гай-Германики smile
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 16:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну, к чифирю-то пора б начать уже привыкать...


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ради 10 лет "дружбы" могли и сообразить, а теперь непонятно где прячутся и наверняка кровь чистят от алкоголя уепаны.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Катрапс  Россия (Сегодня, 15:55)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бузову, Бузову срочно спросить, пиар, так пиар!!!
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#6  nedva  Russia (Сегодня, 15:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
... Виктория Боня: Кокорин и Мамаев не употребляют наркотики, я точно знаю....



... потому что наркотики- это моя фишка....
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А Веллитон?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#4  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мало того, что и этот оплот морали вставила свои 5 копеек, так ещё её и сюда разместили!
Кого ещё из отметившихся не упомянули здесь как ньюс-мэйкеров?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#3  Поло   (Сегодня, 15:38)
  • -1
  •  (1)

"Видят наши дети" .. Во история, даже да американских СМИ добралась joy
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 15:18)
  • +3
  •  (5)
online

"..мы вместе не употребляли, было дело"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже дно.
Уже Боню стали цитировать.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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