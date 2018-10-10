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Павел Мамаев после допроса на 48 часов отправится в изолятор временного содержания

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который прибыл в полицию для дачи показаний, задержан на 48 часов, сообщает телеграм-канал Mash.

После допроса он отправится в изолятор временного содержания.

Напомним, Александр Кокорин, второй частник драки, также явился в полицию, опоздав на 2 с половиной часа.
Теги: Мамаев
Сегодня, 19:44
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49
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#49  avnik  море (Сегодня, 20:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: realist12
Правильно водила во всем виноват.))))


Водила не виноват, водила лепит горбатого и синяки ему странные нарисовали на первом канале. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#48  realist12   (Сегодня, 20:32)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Короче говоря, будет суд, подельнички получат свой условный срок ибо в нашем не гуманном государстве с карательным правосудием поервоходов к реальному сроку приговаривают только по очень тяжким статьям. А ст.213 особо тяжкой не является.На этом все.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#47  GPS   (Сегодня, 20:27)
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online

Это ожидаемо. Иначе "Краснодару" никак не расторгнуть контракт без денежной компенсации оболтусу. smirk laughing grin
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#46  realist12   (Сегодня, 20:26)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: идим1986ЦСКА
waldemar,
Да не могу я себя поставить на место водилы, либо он отбитый на голову либо сам не договаривает как было дело. Нормальный адекватный человек видя что рядом с его машиной стоит 5-7 синих здоровых пацанов, никогда не выйдет из машины качать прова, по поводу приятного крыла... Тупо отъедет, вызовит ППС , а потом когда приедет наряд по камерам докажет вину в порче имущества. Какого хера этот олень вышел и что-то хотел доказать это вопрос. И где видео сначала? Что за обрезки? Что в кафе видео начинается с удара стулом что на стоянке когда тело уже стоит у машины и толкает Мамая... Где начало где типо пьяная соска к нему в машину падает греться?? Чё за обрезки???

Правильно водила во всем виноват.))))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#45  ythe  Ё-бург (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а кальян там будет?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#44  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:23)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
waldemar,
Да не могу я себя поставить на место водилы, либо он отбитый на голову либо сам не договаривает как было дело. Нормальный адекватный человек видя что рядом с его машиной стоит 5-7 синих здоровых пацанов, никогда не выйдет из машины качать прова, по поводу приятного крыла... Тупо отъедет, вызовит ППС , а потом когда приедет наряд по камерам докажет вину в порче имущества. Какого хера этот олень вышел и что-то хотел доказать это вопрос. И где видео сначала? Что за обрезки? Что в кафе видео начинается с удара стулом что на стоянке когда тело уже стоит у машины и толкает Мамая... Где начало где типо пьяная соска к нему в машину падает греться?? Чё за обрезки???
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#43  Antip7   (Сегодня, 20:23)
  • 0
  •  (0)

Там Арда Туран подключился.. какому -то певцу в Турции нос поломал
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#42  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:21)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Ditrih
закрыть эту гопоту года на два


Ганд0н
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#41  сынок  CCCP (Сегодня, 20:20)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
закрыть эту гопоту года на два

веришь в это?)
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#40  Ditrih   (Сегодня, 20:19)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
закрыть эту гопоту года на два
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#39  realist12   (Сегодня, 20:17)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Zamba
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "СЭ", что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на данный момент не выбрана мера пресечения.

– С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу вам сообщим, – сказала Волк

Правильно через 48 часов ИВС судом будет избираться мера пресечения. Помещение в ИВС не является мерой пресечения.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#38  сынок  CCCP (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
как бы еще не задерживали никого
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#37  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "СЭ", что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на данный момент не выбрана мера пресечения.

– С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу вам сообщим, – сказала Волк


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#36  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:16)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
да все ,прилип ушастый!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#35  realist12   (Сегодня, 20:14)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: diego milito 22
Никого смысла в этом нет, если только как мера устрашения, что бы "кололся" на "чистосердечное признание". Этого делать категорически невыгодно, схлопочешь тогда по-полной.

Да хрен ли там устрашать то?))) Там блин видео выше крыши. Чего там колоться то?))). Да скажи, что с них еще явку с повинной сейчас выбивать начнут))))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#34  Borg  Burg (Сегодня, 20:11)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: avnik
Только непонятно с какого бодуна? Личность установлена, показания даны. )))


Видимо уже принято решение- судить по уголовной статье. В этом случае- в ИВС направляют, как лицо "которое может скрыться" , "оказывать давление на свидетелей" или "представляет опасность для общества".
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#33  avnik  море (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
даже по административному делу, где можно получить наказание в виде ареста на 15 суток (с установленной личностью) , то имеют право задержать на 48 часов


А зачем?
---------------------
УПК РФ Статья 172. Порядок предъявления обвинения


1. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.
2. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном статьей 50 настоящего Кодекса.
3. Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей.
4. Обвиняемый, находящийся на свободе, извещается о дне предъявления обвинения в порядке, установленном статьей 188 настоящего Кодекса.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#32  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:06)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Летит Мамаев на парашюте, справа — лес ху*в, слева — море гов*а. Куда он будет садится?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#31  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:05)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Отправили в ИВС, или как чаще говорят - в КПЗ... при полицеучастке...

Не путай , это не в отделе в обезьяннике . Скорей всего хуево закончится scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#30  нетрал   (Сегодня, 20:03)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: идим1986ЦСКА
нетрал,
А ты один из стада дибилов? Удобно когда за тебя думают и решают?
Я такой же либерал как ты адекват

значит ты не далекий ...давай прощай и хохляндия придет в твой дом"!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#29  waldemar  воронеж (Сегодня, 20:02)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: идим1986ЦСКА
Идиотизм, за сломанный нос в сизо оформили? Ну а чё сразу не в Вологду? Или Соликамск?

Идиот !!! Поставь себя на место избитых или своих РОДИТЕЛЕЙ СЕСТЁР ,ДУМАЮ ТЫ ТУТ БЫ ОБОСРАЛСЯ ДОКАЗЫВАЯ, ЗА СЛОМАННЫЙ НОС ,и ОТКУДА БЕРУТСЯ ТАКИЕ ИДИОТЫ, ПОКА СВОЕЙ ШКУРОЙ НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ ТЫ БУДЕШЬ ПИСАТЬ ТАКУЮ Х-НУ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#28  diego milito 22   (Сегодня, 20:02)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никого смысла в этом нет, если только как мера устрашения, что бы "кололся" на "чистосердечное признание". Этого делать категорически невыгодно, схлопочешь тогда по-полной.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#27  realist12   (Сегодня, 20:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: avnik
Цитата: Кир Мяс
не в СИЗО, туда только суд определяет, а в ИВС, тупо обезъянник


Только непонятно с какого бодуна? Личность установлена, показания даны. )))

Не надо путать ИВС с клетками при дежурке. Как раз в ИВС и помещают тех кто дал показания и личность кого уже установлена. Через двое суток будут видимо с арестом выходить.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#26  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:00)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
В течение 48 часов должны предъявить Обвинение. И тогда уже - или "на подписку", или в СИЗО (то бишь тюрьму).


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#25  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:00)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
нетрал,
А ты один из стада дибилов? Удобно когда за тебя думают и решают?
Я такой же либерал как ты адекват
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#24  Кир Мяс   (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: avnik
Цитата: Кир Мяс
не в СИЗО, туда только суд определяет, а в ИВС, тупо обезъянник


Только непонятно с какого бодуна? Личность установлена, показания даны. )))


даже по административному делу, где можно получить наказание в виде ареста на 15 суток (с установленной личностью) , то имеют право задержать на 48 часов
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#23  diego milito 22   (Сегодня, 19:59)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: идим1986ЦСКА
Идиотизм, за сломанный нос в сизо оформили? Ну а чё сразу не в Вологду? Или Соликамск?


Что-то не слышно и не видно вшивых адвокатиков. В прокуратуру или в суд обязаны немедленно обжаловать решение следаков.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#22  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
нетрал,
Меня он тоже достал !(((
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#21  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:59)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отправили в ИВС, или как чаще говорят - в КПЗ... при полицеучастке...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 19:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Не хило погулял....

Жалко м.удаков...?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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