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Виталий Мутко 11 октября вернется к исполнению обязанностей президента РФС

Виталий Мутко 11 октября намерен объявить о возвращении к исполнению обязанностей президента организации.

Исполком РФС для этого собирать нет необходимости, сообщает "Матч ТВ" ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что 27 декабря 2017 года на заседании исполкома РФС Мутко объявил о временном сложении полномочий главы организации до 28 июля 2018 года. Исполняющим обязанности главы РФС является Александр Алаев.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:00
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#21  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 20:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Беда не приходит одна...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#20  игра  г. Москва (Сегодня, 20:23)
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Иногда они возвращаются(с).Увы
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#19  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 20:22)
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Будто он куда то уходил
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#18  xxd   (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Нееееет, за чтооооо???
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#17  Черный Лис   (Сегодня, 20:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Возвращение говна.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#16  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, а то без вас вон какой беспредел творится, надо навести порядок
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#15  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Не так давно Из-за Мутки в РФС хотели санкции западные нам предъявлять. А уж сейчас что будет, когда за хайли-лайкли бездоказательные предъявы рубят?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#14  alexso   (Сегодня, 20:14)
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НУ КРЫША ДЛЯ МАМАЯ И КОКОРЫ Я В ОХ......Е
Регистрация: 30.06.2016 [жалоба]
#13  metis  Riga (Сегодня, 20:13)
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«Зенит»
Бумеранг.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#12  avnik  море (Сегодня, 20:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Так этот цирк с ко-ко и ма-ма ради него? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#11  viktortsapkov   (Сегодня, 20:11)
  • -3
  •  (3)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#10  foresten  Челябинск (Сегодня, 20:10)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ну пи..дец..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#9  Antip7   (Сегодня, 20:06)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Ziggy
Чёйта? Кокорина планируют в Зените оставить?

Он из него лыжника сделает
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 20:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Леонтич, на кортеж и в СУ МВД РФ, Павла Мамаева выдергивать из ИВС.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  Realist2000   (Сегодня, 20:05)
  • +2
  •  (2)

В строительстве же полный порядок,времени свободного до х.. ...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#6  Евгений Буров   (Сегодня, 20:04)
  • 0
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online

БЕССМЕННЫЙ И НЕ ПРИКОСАЕМЫЙ -КАКИЕ САНИ -ТАКИЕ И САМИ stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 20:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ура!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:03)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
приплыли


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:02)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем? Слишком хорошо все в нашем футболе стало?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот от кого всех отвлекали


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:02)
  • +10
  •  (10)
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Болеет за:
«Спартак»
Говно не тонет rage
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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